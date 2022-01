L’anno passato la crescita per questo segmento cè stata superiore al +8%, rispetto al 2020, con 49,7 miliardi per infrastrutture condivise e 22,2 miliardi di dollari per quelle dedicate. Il trend dovrebbe rimanere positivo anche l’anno in corso e il cloud si conferma driver principale dell’intero mercato mondiale IT.

Spesa in aumento per le infrastrutture cloud

Non si ferma il trend positivo degli investimenti in reti cloud a livello mondiale. Secondo stime IDC, a fine terzo trimestre del 2021 la spesa in infrastrutture cloud a livello globale ha raggiunto i 18,6 miliardi di dollari, il 6,6% in più su base annua.

Un percorso di crescita della spesa in questo settore, di fatto considerato sempre più strategico per l’industria e le imprese di ogni Paese, che secondo i ricercatori dura ormai da nove trimestri da consecutivi (tranne il secondo trimestre del 2021).

In linea di massima, la spesa in infrastrutture cloud è in aumento costante dal terzo trimestre del 2019, a cui poi seguì il grande balzo in avanti del +39% nel secondo trimestre del 2020, quando gran parte del mondo aveva già a che fare con la pandemia di Covid-19.

Nel 2021 crescita superiore al +8%

Durante tutto il 2021 si sono spesi quasi 72 miliardi di dollari per questo segmento, con una crescita rispetto all’anno precedente del +8,3%: 49,7 miliardi per infrastrutture condivise, 22,2 per quelle dedicate.

Altro dato rilevante è che la spesa in infrastrutture cloud è maggiore rispetto a quelle non cloud, che si è fermata a 58,4 miliardi di dollari.

Anche nel 2022, IDC si attende che la differenza tra i due segmenti si ampli ulteriormente a favore del cloud.

Allungando il periodo di osservazione, entro il 2025 si ipotizzano investimenti in infrastrutture cloud in tutto il mondo fino a 119 miliardi di dollari, con un tasso di crescita medio annuo (Cagr 2021-2025) del +12,4%.

Cloud vero driver dell’intero mercato IT

Secondo altre stime Gartner, è il cloud stesso a trainare la maggior parte del volume di spesa mondiale in Information Technologies (IT).

L’infrastruttura cloud spinge in avanti l’interno settore dei servizi e dei software IT, con il modello Software-as-a-Service (SaaS) che ha preso il volo durante il 2021 e continuerà a farlo per l’anno in corso.

Secondo l’ultimo Rapporto sulla spesa globale IT di Gartner, infatti, entro la fine del 2022 si avranno investimenti in data center per oltre 226 miliardi di dollari (+4,7%), in software aziendali per 671,7 miliardi di dollari, in servizi IT per 1,3 miliardi di dollari e in servizi di comunicazione per 1,4 miliardi di dollari.

Complessivamente, dopo un significativo +9% nel 2021, la spesa IT globale crescerà ancora per un +5,1% per l’anno in corso e di un +5% per il 2023, secondo le stime dei ricercatori.