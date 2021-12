L’impatto del cloud sul PIL UE

In Europa il mercato delle soluzioni cloud continua a crescere a doppia cifra e le organizzazioni le impiegano sempre di più per supportare strategie di innovazione e raggiungere obiettivi di business digitale, stando ai risultati di un nuovo studio IDC.

Secondo il rapporto, “Public Cloud’s Contribution to the European Economy: A Macroeconomic Approach”, cloud e relative supply chain hanno contribuito per quasi 500 miliardi di dollari al prodotto interno lordo europeo, cioè il 2,7% del totale.

Un dato che i ricercatori IDC hanno spiegato essere aumentato significativamente negli ultimi due anni, con un picco nel 2020, come risultato della trasformazione digitale che molte organizzazioni hanno intrapreso durante la pandemia di Covid-19.

La fornitura di tali servizi richiede anche un numero significativo di dipendenti lungo l’intera catena di approvvigionamento del cloud. IDC ha stimato il coinvolgimento di circa 1,3 milioni di dipendenti, ovvero lo 0,9% della forza lavoro totale europea.

Supply chain e occupazione

“Comprendere l’impatto del mercato di questi servizi sulla creazione di valore e sull’occupazione nell’economia europea è importante sia per i provider, sia per i responsabili politici mentre formulano le loro strategie per il mercato europeo del cloud“, ha affermato Carla La Croce, Senior research analyst, European Customer Insights and Analysis, IDC Europe.

“Ci aspettiamo che i fornitori inizino a considerare nuovi framework di valutazione, identificando metriche avanzate per aumentare la consapevolezza dei clienti sul ruolo delle nuove soluzioni adottate, che vanno oltre il mero miglioramento dei processi aziendali“, ha affermato Luca Butiniello, research analyst, European Customer Insights and Analysis, IDC Europe.

l cloud non avvantaggia solo provider di servizi e utenti finali. Esiste un intero ecosistema che trae vantaggio dalla crescita di tale mercato.

Il passaggio agli ambienti cloud è divenuta una priorità per le organizzazioni per ottenere una maggiore scalabilità e flessibilità delle operazioni, ma anche per fornire sempre più nuovi prodotti e servizi con l’obiettivo di migliorare le esperienze dei clienti, si legge nel commento al rapporto.

Secondo stime Global Market Insight, il mercato europeo dei servizi cloud ha raggiunto nel 2020 il valore complessivo di 35 miliardi di euro, mentre è atteso crescere mediamente del +15% l’anno fino al 2028, quando potrebbe raggiungere i 140 miliardi di euro di valore di mercato.