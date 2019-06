Incontro sul tema ‘Privacy e Consapevolezza’. Roma, 28 giugno 2019

GDPR e Privacy:

Consapevolezza e OpportunitàPresentazione del volume di Nicola Fabiano

28 Giugno 2019

Ore 10:00 – 13:30

Sala Conferenze, Camera dei Deputati

Via del Parlamento, 9 Roma

Confronto e approfondimento sui temi della protezione dei dati in occasione della presentazione del libro “GDPR e Privacy: Consapevolezza e Opportunità” di Nicola Fabiano, Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati di San Marino.

Parteciperanno al dibattito rappresentanti delle istituzioni ed esperti in un momento significativo per l’intero settore: ad un anno dall’entrata in vigore del GDPR e pochi giorni dopo la nomina del nuovo Collegio del Garante, ma con uno sguardo al futuro tecnologico ed alla evoluzione della cornice normativa tra diritti della persona, mercato e dinamiche internazionali.

AGENDA

Interventi

Avv. Nicola Fabiano , Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali di San Marino

, Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali di San Marino Avv. Filippo Bianchini, Avvocato

Avvocato On. Carla Giuliano, Deputato M5S

Deputato M5S Avv. Carolina Scarano, Componente CNF

Componente CNF Dott.ssa Nadia Arnaboldi, Data Protection Expert, FIP, CIPP/E,CIPP/US,CIPM

Data Protection Expert, FIP, CIPP/E,CIPP/US,CIPM Avv. Stefano Mele, Partner – Carnellutti Studio Legale Associato

Partner – Carnellutti Studio Legale Associato Dott. Giovanni Buttarelli, Garante Europeo per la protezione dei dati (EDPS)

Garante Europeo per la protezione dei dati (EDPS) Modera: Dott. Raffaele Barberio, Presidente Privacy Italia

Accesso riservato previa registrazione, fino ad esaurimento posti.

Per informazioni: info@privacyitalia.euAgli uomini è richiesto di indossare la giacca.