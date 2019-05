In Uk il 5G è realtà. Accese le prime antenne in 6 città

Da oggi al via nel Regno Unito la rete 5G in sei città con Londra, Birmingham, Manchester, Cardiff e Belfast a beneficiare della nuova rete mobile, che offrirà agli utenti velocità di trasmissione notevolmente superiori a 4G.

EE, il gigante delle telecomunicazioni di proprietà di BT, ha acceso la sua rete 5G, segnando l’evento con un concerto ieri sera del rapper Stormzy sul fiume Tamigi a Londra.

Il concerto è stato trasmesso in diretta sulla nuova rete 5G su Facebook, Twitter e YouTube in tutto il Regno Unito e aveva oltre 200 luci a LED apposte sul palco, con fasci di luce proiettati di fronte a Tower Bridge. I fan delle altre cinque città di lancio hanno potuto assistere al concerto nei negozi EE, con un’esperienza VR a 360 gradi.

