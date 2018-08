In Finlandia arrivano le eSIM. Cosa sono e quali i vantaggi

Dal il 14 settembre l'operatore telefonico svedese Telia attiverà in Finlandia le eSIM per il nuovo Samsung Galaxy Watch. Ecco tutti i vantaggi delle sim digitali.

Il 2018, molto probabilmente, sarà l’anno dell’eSIM. Telia Company, la principale compagnia telefonica e operatore di telefonia mobile in Svezia e Finlandia, da settembre attiverà le eSIM per il nuovo Samsung Galaxy Watch.

Il nuovo orologio smart di Samsung, presentato al mondo lo scorso 9 agosto, sarà il primo dispositivo intelligente della compagnia telefonica svedese a funzionare senza una scheda SIM fisica tradizionale.

eSIM: cosa sono e quali sono i vantaggi

L’eSIM semplifica la vita per l’utente per tanti motivi. Intanto un abbonamento può essere acquistato senza la necessità di ottenere una scheda SIM fisica. Il dispositivo può essere progettato senza uno slot per schede SIM, rendendo più semplice la progettazione di dispositivi particolarmente piccoli. Comprensibilmente, gli smartwatch sono stati la prima categoria di dispositivi a utilizzare eSIM, ed è importante per la crescita di IoT.

Inoltre l’utilizzo di eSIM contribuirà a ridurre gli effetti ambientali della produzione, dell’imballaggio e della distribuzione di schede SIM in plastica man mano che la tecnologia verrà implementata gradualmente in tablet e smartphone.

Oltre questo si ridurranno drasticamente i tempi della portabilità telefonica. Si elimineranno i costi di acquisto della scheda e si eviterà anche il problema della perdita dei numeri in caso di cambio di scheda.

eSIM: tutti i vantaggi per i consumatori

E se un consumatore acquista un dispositivo che ha già integrato della sim virtuale potrà godere dei seguenti vantaggi:

Non si acquista fisicamente

Si può cambiare operatore da app senza essere obbligati ad andare nei punti vendita

Si possono associare a uno stesso numero più device (smartphone, tablet, wearable)

Scegliere più piani tariffari con diversi gestori per uno stesso dispositivo (per esempio Tim per telefonate, Fastweb per la connessione Internet e Vodafone per quando si è all’estero).

eSIM: i vantaggi per gli operatori

Da un lato la morte della Sim Card per gli operatori è una cattiva notizia, dall’altro la eSim apre un nuovo mercato per le Telco, perché grazie all’Internet delle cose i consumatori con il passare degli anni “inseriranno” la sim virtuale negli elettrodomestici e oggetti smart: lavatrici, frigo, droni, videocamere, smartwatch, ecc… tutti dispositivi per i quali i clienti chiederanno agli operatori telefonici piani tariffari ad hoc.