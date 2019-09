La precedente ministra della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, le ha volute fortemente “per stanare i furbetti del cartellino e tutelare chi va a lavorare regolarmente”, mentre Fabiana Dadone pensa a un dietrofront.

“La tecnologia sicuramente torna utile per tenere a bada chi abusa”, ha detto la ministra a ItaliaOggi. “Ma probabilmente”, ha aggiunto, “va usata in modo meno criminalizzante per una intera categoria. “A mio avviso la rilevazione delle impronte contiene in sé uno stigma di tale negatività che rischia di deprimere anche chi ogni mattina si reca sul posto di lavoro con energia ed entusiasmo”, ha spiegato la ministra della Pa durante l’intervista.

Pronta la replica dell’ex ministra della Pa Giulia Bongiorno che ha voluto la legge: “Ho combattuto contro l’assenteismo nella P.A. introducendo controlli con impronte digitali, il nuovo ministro combatte contro la legge sulle impronte digitali. Gli assenteisti ringraziano!”

Dunque il “no” della ministra Dadone si aggiunge a quello del ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti che ha promesso, il 16 settembre scorso: “Escluderemo i presidi dalle impronte digitali”. Gli insegnanti sono esclusi perché utilizzano il registro elettronico.

Dunque le impronte digitali per i dipendenti della pubblica amministrazione non piacciono al Governo Conte 2. La misura è diventata legge a giugno scorso e ha reso obbligatoria la rilevazione delle impronte in formato digitale e, contestualmente, la videosorveglianza, per combattere l’assenteismo nella Pa. Ma stando agli annunci e dichiarazioni di Dadone e Fioramonti è una legge che rischia di restare inapplicata e probabilmente verrà abrogata prossimamente.

Pa digitale

La ministra della Pa vuole imporre solo discontinuità con chi l’ha preceduta? “Sicuramente dobbiamo proseguire e anzi accelerare l’opera di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione”, ha risposto Dadone. “È una sfida fondamentale per gli uffici pubblici e per il Paese intero. Dall’altra parte, proprio le tecnologie ci offrono davvero la chance di passare, direi, dalla logica della sfiducia prevenuta a quella della fiducia avveduta nei confronti del pubblico impiego, dalla filosofia dell’adempimento a quella del risultato”, ha concluso la ministra.