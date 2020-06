Immuni da lunedì 15 giugno sarà operativa in tutta Italia, ossia dall'inizio della Fase 3. Ma i risultati della sperimentazione in Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia?

Dopo una settimana di sperimentazione in Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia, da cui non è trapelato nulla a livello governativo, né numero di persone con l’app attiva né i risultati del test, Immuni da lunedì 15 giugno sarà operativa in tutta Italia. Ovvero dall’inizio della Fase 3. L’annuncio è stato dato dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte il giorno dopo la firma del nuovo Dcpm, valido fino al 14 luglio, con le nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ma nel decreto non si fa riferimento ad Immuni.

Conte: “Potete scaricare Immuni con sicurezza, serenità e tranquillità, perché tutela la privacy”

“Da lunedì potrà essere scaricata in tutto il territorio nazionale e sarà operativa l’app Immuni. La potete scaricare con sicurezza, serenità e tranquillità, perché tutela la privacy, ha una disciplina molto rigorosa, non invade gli spazi privati”, così il premier in chiusura di conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri. “Siamo orgogliosi”, ha aggiunto, “siamo stati tra i primi in Europa, se non addirittura i primi nel mondo occidentale ad avere raggiunto il risultato” dell’app immuni “che ha superato il vaglio molto severo degli istituti internazionali più rigorosi e accreditati”.

Gli smartphone (e i cittadini) esclusi

Conte ha dimenticato di dire che Immuni è un’app di Stato non scaricabile da parte di tutti i cittadini interessati, perché non è compatibile con tutti gli smartphone. Qui abbiamo elencato i modelli di iPhone e Samsung esclusi ed anche le lamentele di alcuni cittadini

Inoltre, la app Immuni non funziona sia su diversi modelli Huawei già in commercio da anni (ecco un forum di lamentele) sia su recenti smartphone. Anche se sul sito Immuni.Italia.it si legge “si sta lavorando per permettere di scaricare l’app anche da AppGallery per consentire agli utenti di alcuni modelli di smartphone Huawei di usare Immuni”.

Come funzionerà sui recenti Huawei?

Se i nuovi Huawei non utilizzano Android, ma HarmonyOS, quali API si utilizzeranno per Immuni? Anche Huawei sta lavorando a un sistema di notifiche delle esposizioni da Covid-19 come quello di Apple e Google?