Huawei ha svelato il proprio sistema operativo, open source e multidevice: ‘HarmonyOS’ (o ‘HongMeng’ in cinese). Il nome è stato scelto, perché“apporterebbe maggiore armonia e convenienza al mondo”, secondo la società cinese.

“Se non potremo più utilizzare Android, useremo, in qualsiasi momento, il nostro sistema operativo, se necessario”. Così Richard Yu Chengdong, ceo di Huawei Consumer Business Group, nel presentare il sistema operativo made in Shenzhen, lancia la sfida a Google e agli Stati Uniti di Trump, che ha fatto inserire la società di tlc nella ‘lista nera’ del dipartimento del Commercio e ieri ha anche annunciato il divieto, dal 13 agosto, per le agenzie governative di acquistare prodotti di Huawei e ZTE.

Huawei, le caratteristiche del suo sistema operativo ‘HarmonyOS’ (o ‘HongMeng’ in cinese)

“Un OS orientato al futuro che garantisce un’esperienza fluida con l’Internet of Things (IoT) e l’intelligenza artificiale ed interoperabile con tutti i dispositivi”, ha spiegato Yu dal palco della prima conferenza annuale per gli sviluppatori di Huawei.

Quali le differenze con Android, che ha consentito alla società cinese di diventare il secondo produttore al mondo di smartphone, e con iOS?

È “completamente diverso da Android e iOS”, ha detto il ceo di Huawei Consumer Business Group e per toccare con mano e testare il sistema operativo made in Huawei bisogna aspettare la fine dell’anno, perché verrà installato nei nuovi smart Tv con il marchio Honor, di proprietà della società Shenzhen. E nei prossimi tre anni l’OS sarà sviluppato su una gamma di dispositivi intelligenti tra cui la tecnologia wearable e, ovviamente, sugli smartphone.

Il cellulare con HarmonyOS avrà un prezzo di circa 2.000 yuan (288 dollari), secondo il Global Times, il giornale statale cinese di riferimento, citando fonti anonime, così il device andrà a posizionarsi verso il segmento di fascia bassa del mercato e potrebbe essere acquistato per Natale. Soddisferà i consumatori?