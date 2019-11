Illuminazione domestica e lampadine LED, si risparmia davvero?

Massimizzare l’efficienza significa scegliere di acquistare elettrodomestici di classe energetica elevata, in modo da ridurre al minimo il loro impatto in bolletta, e puntare sulle lampadine LED per l’illuminazione.

Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui. Rubrica settimanale, frutto della collaborazione fra. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli,

L’illuminazione domestica con l’uso di lampadine LED ha un impatto significativo sulla bolletta dell’energia elettrica.

L’effettiva porzione dell’importo finale della bolletta legata all’illuminazione dipende da un gran numero di fattori a partire dall’estensione della casa e dal numero di punti luce che vengono utilizzati.

Come ridurre i consumi

Nell’ottica di un contenimento generale dei consumi di elettricità in casa è necessario seguire alcune norme ben precise.

In primo luogo, si dovrà attivare la tariffa luce più conveniente, scegliendo tra le varie opzioni disponibili nel mercato libero che vengono riepilogate dal comparatore di SosTariffe.it. Successivamente si dovrà massimizzare l’efficienza dei dispositivi che consumano elettricità.

Massimizzare l’efficienza significa scegliere di acquistare elettrodomestici di classe energetica elevata, in modo da ridurre al minimo il loro impatto in bolletta, e puntare sulle lampadine LED per l’illuminazione. La tecnologia LED garantisce un considerevole risparmio rispetto alle “vecchie” lampadine ad incandescenza ed alle più moderne lampadine CFL a risparmio.

Le lampadine LED

Una lampadina LED utilizzata per circa 1500 ore all’anno (circa 4 ore al giorno) per 20 anni (periodo di vita medio di una lampadina realizzata con questa tecnologia) comporterà una spesa di 80 Euro. A parità di luminosità garantita, una lampadina CFL utilizzata per lo stesso periodo di tempo comporterà una spesa di circa 120 Euro con la necessità di essere sostituita 4 o 5 volte.

In sostanza, puntare sul LED permette di ottenere un risparmio sui consumi di elettricità significativo (se utilizziamo come parametro di riferimento un periodo di tempo sufficientemente lungo). Il costo maggiore necessario per acquistare una lampadina a LED verrà ampiamente ammortizzato nel tempo sia grazie ai consumi ridotti sia al fatto che questa tecnologia presenta un ciclo di vita nettamente superiore rispetto ad altre soluzioni.

Il risparmio

Scegliere di acquistare un set di lampadine a LED (spesso i set vengono proposti con prezzi agevolati proprio per incentivare l’acquisto) e aggiornare l’impianto di illuminazione di casa può, quindi, tradursi in un importante risparmio energetico sia nel breve che, soprattutto, nel lungo periodo. Tale risparmio va, naturalmente, rapportato all’estensione del proprio sistema di illuminazione.

Chi possiede una casa caratterizzata da un’elevata metratura oppure un giardino o un terrazzo particolarmente esteso, con la necessità di utilizzare diversi punti luce, troverà notevoli vantaggi legati all’adozione del LED per tutto il sistema di illuminazione. Gli utenti che vivono in piccoli appartamenti, caratterizzati da pochi punti luce e da consumi complessivi ridotti, otterranno un risparmio inferiore puntando al LED ed avranno bisogno di più tempo per ammortizzare l’investimento.

La scelta della tariffa in casa

Bisogna sottolineare, in ogni caso, che il risparmio derivante dall’adozione del LED per il sistema di illuminazione domestico è fortemente legato alla corretta scelta della tariffa per l’elettricità in casa. Investire nel LED e sostituire tutte le lampadine di casa senza accompagnare questa scelta con l’attivazione di una tariffa in grado di minimizzare il costo dell’energia elettrica (€/kWh) allungherà i tempi necessari per ammortizzare la spesa.

Restando nel mercato tutelato, ad esempio, un cliente “tipo” (potenza impegnata di 3 KW e un consumo annuo di 2500 kWh) con le condizioni tariffarie attuali pagherà ogni anno circa 540 Euro all’anno di bollette per l’energia elettrica. Il passaggio al mercato libero con la contestuale attivazione della tariffa più conveniente permetterà di ridurre la spesa a 465 Euro all’anno con un risparmio di quasi 80 Euro cifra che potrà essere investita per l’aggiornamento dell’impianto di illuminazione e l’acquisto delle lampadine LED.