Offerte luce e gas con bonus aggiuntivi, si guadagnano fino a 133 euro

Il mercato libero dell’energia garantisce ai consumatori italiani importanti occasioni di risparmio rispetto ai prezzi praticati nel mercato tutelato. Effettuare il passaggio alle offerte luce e gas del mercato libero è, quindi, la scelta ideale per risparmiare e ridurre al minimo l’importo delle bollette energetiche che può arrivare ad avere un peso significativo sul bilancio familiare. Per poter individuare le migliori tariffe del mercato è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it.

Bonus aggiuntivi

Uno dei fattori principali da considerare nella scelta delle offerte luce e gas del mercato libero è rappresentato dai bonus aggiuntivi che i fornitori propongono ai nuovi clienti per incentivarli ad attivare le loro tariffe. Questi bonus possono tradursi in risparmi extra sino ad oltre 130 Euro rendendo, quindi, le offerte energetiche del mercato libero ancora più vantaggiose per gli utenti.

La conferma di quanto detto arriva dal recente osservatorio di SosTariffe.it che ha analizzato le offerte presenti sul mercato libero ad ottobre 2019 evidenziando la convenienza dei bonus aggiuntivi offerti ai clienti che attivano nuove tariffe luce e gas. I fornitori del mercato libero propongono, come bonus aggiuntivi alle tariffe luce, la possibilità di partecipare all’estrazione dei premi (disponibile nel 38% dei casi), sconti in bolletta (31%), sconti sul costo dell’energia (19%) e buoni regalo (13%).

In media, il risparmio annuale ottenibile dai bonus aggiuntivi raggiunge un picco massimo di 55,86 Euro relativo alle tariffe con buoni regalo. Con gli sconti in bolletta si ottiene un risparmio di circa 33 Euro mentre con gli sconti sul prezzo dell’energia il risparmio scende a 26 Euro. Le tariffe che propongono estrazioni di premi garantiscono un risparmio di circa 15 Euro.

Gas

Per quanto riguarda le tariffe gas, invece, il bonus aggiuntivo più diffuso in assoluto è rappresentato dallo sconto in bolletta (44%) che precede l’estrazione di premi riservata ai nuovi clienti (33%) e i buoni regalo (15%). Molto meno diffusi, invece, gli sconti sul prezzo dell’energia (disponibili solo nel 7% dei casi). I bonus aggiuntivi alle tariffe gas garantiscono un risparmio annuale di circa 27 Euro per quanto riguarda gli sconti in bolletta e di circa 20 Euro per i buoni regalo.

Uno degli elementi più interessanti dell’analisi di SosTariffe.it è rappresentato dal valore commerciale dei bonus aggiuntivi. Come prevedibile, infatti, le estrazioni a premi garantiscono la possibilità di ottenere il valore più elevato del bonus che risulta, in media, pari a oltre 133 Euro. Molto elevato anche il valore dello sconto in bolletta per il gas che arriva a 85 Euro mentre scende a 47 Euro per quanto riguarda l’energia elettrica.

Buoni regalo

I buoni regalo, invece, presentano un valore medio di 51 Euro per quanto riguarda le tariffe gas che includono tale bonus aggiuntivo. Per le tariffe luce, il valore medio dei buoni regalo scende a 41 Euro. Lo sconto in bolletta, infine, risulta il bonus aggiuntivo con valore inferiore. Per le tariffe luce, infatti, tale bonus ha un valore di quasi 28 Euro mentre per le tariffe gas ha un valore di circa 30 Euro.

C’è poi da considerare la possibilità di raddoppiare il risparmio ed il valore del bonus con le tariffe bi-fuel, ovvero le soluzioni che prevedono l’attivazione di una doppia fornitura con la stessa azienda che si occuperà della fornitura di elettricità e gas naturale.