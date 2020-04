Il Vincitore della borsa di studio del master Digital Coach in collaborazione con Key4biz

La redazione di Key4biz ha scelto il vincitore della borsa di studio per seguire uno dei Master di Digital Coach.

La redazione di Key4biz ha scelto il vincitore della borsa di studio per seguire uno dei Master di Digital Coach, scuola di formazione professionale specializzata nell’erogazione di corsi specialistici in ambito web e digital marketing.

Ecco i primi 3 classificati:

Giorgia Renna Paloma Donadi Angelo Franco

Al primo classificato verrà offerto il master gratuito in Digital Marketing di Digital Coach. Mentre per il secondo e il terzo, Digital Coach mette a disposizione, sempre gratuitamente, il corso Lavorare in proprio online.

I vincitori saranno contattati al più presto da Digital Coach per ricevere tutte le informazioni.