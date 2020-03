La scuola di formazione ‘Digital Coach’ mette a disposizione una borsa di studio gratuita per i lettori di Key4biz. Il vincitore potrà scegliere di frequentare online uno dei 4 Master: in Digital Marketing, Web Marketing, Social Media Marketing ed eCommerce. Inviare la richiesta alla nostra redazione entro il 12 aprile. Per il 2^ e il 3 classificato il corso gratuito 'Lavorare in proprio online'.

Il coronavirus è un’emergenza non solo sanitaria, ma anche economica. Milioni di persone in Italia, al momento, non lavorano, perché il datore di lavoro ha sospeso l’attività a causa del lockdown di Stato. Il rovescio della medaglia è stato ritrovare a casa il tempo perduto, che può essere utilizzato anche per la formazione a distanza utile sia per una crescita professionale nella stessa azienda sia per un riposiziomento nel mondo del lavoro.

In questo contesto si inserisce l’iniziativa di solidarietà digitale di Digital Coach, scuola di formazione professionale specializzata nell’erogazione di corsi specialistici in ambito web e digital marketing.

Digital Coach ha deciso di mettere a disposizione una borsa di studio gratuita per seguire uno dei seguenti Master (al momento solo online, poi in aula a Milano quando sarà possibile effettuare di nuovo formazione in classe).

Digital Marketing

Web Marketing

Social Media Marketing

eCommerce

Quali lettori di Key4biz possono inviare la richiesta di partecipazione

La possibilità di candidarsi per vincere la borsa di studio gratuita è riservata a:

impiegati, collaboratori, liberi professionisti, imprenditori, soci di aziende di settori ad alto rischio perdita di business, causato dalla pandemia SARS-CoV-2: quali: turismo, ristorazione, bar, eventi, fitness, retail.

I lettori di Key4biz interessati possono candidarsi, indicando il titolo del master scelto, inviando la richiesta a redazione@Key4biz.it ed indicare:

nome, cognome

email

recapito telefonico

azienda o ditta dove lavorano o di cui sono proprietari

settore merceologico dell’azienda/ditta

comune e provincia della sede di lavoro

regione della sede di lavoro

titolo master scelto, fra i quattro proposti da Digital Coach

breve descrizione del progetto di riqualificazione/riposizionamento professionale o imprenditoriale per il quale si chiede di potersi formare con il Master scelto

La domanda di candidatura deve essere inviata entro il 12 aprile 2020

Successivamente, la redazione di Key4biz vaglierà le domande pervenute e selezionerà, come vincitrice, quella che avrà meglio spiegato per quale progetto intenderà utilizzare la formazione che riceverà dal Master di Digital Coach indicato.

Il vincitore o la vincitrice verrà annunciato su Key4biz.

Digital Coach, inoltre, mette a disposizione, sempre gratuitamente, per il 2^ e il 3 classificato il corso Lavorare in proprio online.

Master gratuito per il 1^ classificato

La filosofia, le metodologie e gli strumenti didattici utilizzati durante i Master di Digital Coach sono pensati per far comprendere come quella digitale sia una vera e propria rivoluzione nel mondo del business che ha profondissime implicazioni a tutti i livelli aziendali: strategie, investimenti, canali di vendita, canali di comunicazione, customer service, strumenti di marketing operativo, risorse umane e della loro organizzazione.

Tutti i Master possono essere frequentati in diretta online o in aula a Milano, a scelta tra orari diurni o serali, oppure on demand quando e dove si vuole.

Oltre alle lezioni teoriche, ogni Master ha inclusa una Work Experience, ovvero un apprendistato reale, dove gli studenti si misurano con il lavoro operativo e mettono in pratica quanto appreso durante le lezioni.

Digital Marketing

Il Master Digital Marketing di Digital Coach è un percorso pratico-operativo che insegna a utilizzare tutti i principali strumenti e tool tecnici, strategie, metodi e best practice del marketing digitale e che rappresentano dei requisiti minimi essenziali richiesti dalle aziende che ricercano professionisti del digitale.

Il Master è il percorso ideale per sviluppare competenze digitali davvero molto pratiche da applicare subito come esperto di strategie di digital marketing e prontamente spendibili nel mercato del lavoro.

Il percorso didattico integra un totale di 29 moduli formativi suddivisi in 11 discipline dell’area web marketing, per essere in grado di analizzare tutte le strategie di conversione del traffico sui siti web; 6 dell’area e-commerce e web marketing advanced , approfondendo, così, la user experience e l’utilizzo della piattaforma Magento; 12 dell’area social media, esplorando i canali social, massimizzando le potenzialità del proprio business.

Web Marketing

Il programma del Master Web Marketing si compone di 11 discipline di web marketing divise in altrettanti moduli formativi con la previsione della possibilità di poter integrare 3 moduli avanzati: SEO advanced, SEM advanced e Web analytics advanced, che consentono di rendere ancor più specialistica la preparazione dei partecipanti. Questo percorso, data l’ampiezza dei contenuti, è anche un ottimo punto di partenza per chi desidera avviare una carriera da SEO specialist, SEM specialist, Web analytics specialist.

Il percorso formativo è progettato per tutti coloro che desiderano una formazione web marketing estremamente specialistica al fine di avviare una carriera da web marketing manager, web marketing specialist o, per coloro che preferiscono la strada del lavoro in proprio, da consulente web marketing.

Il Master si distingue per l’orientamento al fare, la possibilità cioè di poter imparare l’utilizzo di software e strumenti utilizzabili già dal giorno seguente la lezione. Il programma è stato disegnato prendendo come riferimento la ben più sviluppata realtà del mercato americano e portandone in Italia le best practice e le ultime novità quali le discipline dell’inbound marketing, dell’affiliation marketing e del location based marketing.

Social Media Marketing

Il Master Social Media Marketing è un programma formativo completo che permette un’alta conoscenza di tutti i social media, dei loro strumenti e dei loro tool di analisi. La formazione innovativa di Digital Coach segue le ultime tendenze dei social media, direttamente dagli USA.

Il Master si propone di formare degli specialisti, dei professionisti che vogliano intraprendere la carriera di social media manager in grado di gestire efficacemente la reputazione online dell’azienda o che sappiano comprendere come comunicare brillantemente su ciascuno dei social media esistenti, per integrarli sapientemente con le altre attività di marketing digitale.

Il programma si articola in 12 moduli formativi e a completamento del Master, i partecipanti saranno in grado di:

apprendere ad adattare il modo di comunicare in funzione dei linguaggi dei diversi social;

pianificare creare e gestire della campagne di social advertising attraverso gli strumenti di advertising di Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, YouTube, Whatsapp, Telegram;

sviluppare e gestire community online, massimizzandone l’engagement;

produrre contenuti scritti, di immagini e video adatti al tipo di azienda da promuovere e capaci di stimolare interesse, interazione e condivisione;

utilizzare gli strumenti di analytics per misurare i risultati raggiunti;

gestire le digital PR coinvolgendo gli influencer e gli editori online di riferimento.

eCommerce

Il Master e-Commerce è pensato per supportare concretamente chi desidera avviare o gestire un progetto di e-Commerce. Un team di 18 specialisti insegnerà, nei 18 moduli formativi in cui si articola il percorso didattico, tutto ciò che serve per poter lavorare professionalmente ai massimi livelli nel mondo e-commerce.

Le 3 aree principali in cui si articola il Master sono: le tecnologie di un e-commerce, le strategie e il management di un e-commerce, la generazione e la conversione del traffico per l’e-commerce.

Partendo dalla comprensione delle diverse opzioni tecnologiche a disposizione e dalla scelta del software da utilizzare come piattaforma tecnologica, si imparerà come mettere online un sito di e-commerce, con attenzione ai layout e alla usabilità e ottimizzazione della user experience.

Successivamente si approfondiranno i fattori chiave da considerare per la realizzazione di un e-commerce considerando sia gli aspetti di online marketing, che le leve di business quali le politiche di delivery, le opzioni di drop shipment, le modalità di pagamento, il customer care e la customer retention.

Infine, si apprenderanno le capacità di acquisire traffico qualificato per il proprio portale di e-commerce e trasformarlo in vendite, possibilmente ricorrenti e ancor meglio se generate da referenze positive di altri clienti.

Il corso per il 2^ e 3^ classificato

Il corso Lavorare in proprio online è un’attività didattica, suddivisa in due parti, pensata per trasferire idee, modi e passi da compiere per lavorare al meglio da casa e fare della crisi una reale opportunità.

Nella prima parte del corso viene introdotto il metodo per comprendere qual è il business online più adatto alle proprie capacità ed esigenze, affrontando le seguenti tematiche: skills, experience, motivation, self-assessment, marketing research, business ideas, business models, monetization strategies, competitive advantages, minimize risks, backup plan.

Nella seconda, invece, vengono affrontate tematiche come la possibilità e capacità di aprire un e-commerce, anche magari utilizzando piattaforme già esistenti quali Amazon, la possibilità di diventare un consulente online, per qualsiasi disciplina di cui si è competenti, aprire una web agency, attivare marketing online, pur vendendo offline, diventare un affiliato, un info marketer o un influencer.

Il corso è suddiviso in due sessioni (diretta online oppure on demand).