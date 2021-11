Per la prima volta nel nostro Paese, esposto a Roma il taxi aereo VoloCity, drone passeggeri a motore elettrico che trasformerà la mobilità urbana trasportando cittadini da un punto all’altro della città in pochi minuti. Dall’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino fino al centro città, ad esempio, si impiegherà poco più di 15 minuti.

Key4biz ha intervistato Ugo Govigli, Chief Innovation Officer di Atlantia, per conoscere tutti i dettagli del mezzo, le principali funzionalità, la possibilità del volo automatizzato a controllo remoto, il valore ecologico dell’iniziativa e le opportunità offerte alle imprese italiane dal mercato dell’urban air mobility.

“Volocity è il taxi aereo del futuro e per accedere al servizio ci si imbarcherà in un vertiporto, che Aeroporti di Roma sta pensando di costruire su un parcheggio multipiano, un ambiente che accoglierà i passeggeri con cinque piazzole di atterraggio, un’area a disposizione per attesa, servizi di controllo e deposito bagagli, per la ricarica e la sostituzione delle batterie del mezzo”.