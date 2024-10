Il prezzo del gas si è stabilizzato, come risparmiare sulle bollette

Questa è una buona notizia in vista dell’inverno: nonostante l’incognita meteo, le previsioni degli analisti sono ottimistiche e i prezzi non dovrebbero salire in maniera repentina, anche grazie alla grande quantità di gas stoccato in UE.

Gli indici dei prezzi all’ingrosso ci dicono che il prezzo del gas negli ultimi mesi è piuttosto stabile, sia in Italia sia a livello europeo. Questa è una buona notizia in vista dell’inverno: nonostante l’incognita meteo, le previsioni degli analisti sono ottimistiche e i prezzi non dovrebbero salire in maniera repentina, anche grazie alla grande quantità di gas stoccato in UE.

Per tenere basse le bollette, dunque, la cosa più importante è riuscire a scegliere un’offerta gas conveniente. Facendo una ricerca con il comparatore gratuito di SOStariffe.it si possono mettere a confronto tutte le migliori proposte dei fornitori partner e capire qual è la soluzione che assicura il maggior risparmio, tenendo in considerazione sia le tariffe a prezzo fisso sia quelle a prezzo indicizzato.

Prezzo del gas stabile attorno ai 40 €/MWh

Nelle ultime settimane sia il PSV, il prezzo del gas che si forma sul mercato all’ingrosso in Italia, sia il TTF, l’indice di riferimento del mercato di Amsterdam, hanno valori stabili che si aggirano attorno ai 40 €/MWh.

Osservare l’andamento dei prezzi del gas e la loro evoluzione è importante in modo particolare in questa parte dell’anno. Il periodo che precede i mesi invernali dà infatti dei forti indizi in merito a cosa ci aspetta sul fronte delle bollette nei prossimi mesi.

Solitamente i prezzi del gas tendono a salire durante l’inverno, per effetto dell’aumento della domanda e delle dinamiche legate alla produzione di gas naturale. Il fatto che al momento i prezzi si mantengano stabili e che l’Europa possa contare su una grande quantità di materia prima stoccata fa ben sperare per un inverno senza bollette pesanti.

Naturalmente il meteo giocherà un ruolo determinante: in caso di temperature molto basse e un inverno rigido è lecito aspettarsi un rialzo dei prezzi, ma i record toccati nel corso della crisi del 2022 sembrano ormai essere solo un ricordo.

Qual è l’andamento del prezzo del gas e cosa dicono le previsioni?

Durante tutto il 2024 il PSV si è mantenuto su livelli compresi tra 30 e 43 €/MWh, con lievi oscillazioni. Anche il PUN, il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica (legato, in parte anche al costo del gas utilizzato per produrre elettricità), è abbastanza stabile e durante l’anno ha fatto registrare valori compresi tra 90 e 130 €/MWh. Anche se fanno riferimento a materie prime diverse, questi due valori sono interconnessi, dal momento che in Italia il gas viene utilizzato anche per la produzione di energia elettrica.

Il presidente dell’ARERA Stefano Besseghini, in merito all’andamento del prezzo del gas, ha dichiarato di recente che non ci si aspettano grandi variazioni dei prezzi nelle prossime settimane. Le previsioni ci dicono che il costo all’ingrosso rimarrà attorno al valore attuale di 40 €/MWh. Inoltre, in caso di temperature non particolarmente rigide, è probabile che vedremo una discesa dei prezzi già con l’inizio della primavera.

Come risparmiare con le offerte più convenienti del mercato

Nei mesi invernali la spesa per le bollette del gas è tra quelle che pesano di più sul bilancio familiare. Scegliere una buona offerta gas può fare la differenza e può aiutare a risparmiare diverse decine di euro all’anno.

Con il comparatore di SOStariffe.it ci si può fare un’idea delle migliori tariffe proposte dai fornitori partner del servizio. Attualmente l’offerta gas migliore ha un costo di 0,38 €/Smc. Trattandosi di un’offerta di tipo indicizzato, bisogna considerare che il prezzo del gas verrà rivisto ogni mese in base all’andamento del PSV.

Le tariffe a prezzo indicizzato risentono degli andamenti stagionali del prezzo all’ingrosso e possono aumentare o diminuire in base a come evolvono le contrattazioni. Se da un lato si ha il vantaggio di pagare il gas al costo di mercato, dall’altro lato c’è il rischio di avere bollette alte in caso di aumento dei prezzi.

Chi preferisce la sicurezza data dai prezzi stabili può prendere in considerazione le offerte gas a prezzo bloccato. In questo caso le offerte attuali partono da 0,43 €/Smc e il prezzo rimane costante per almeno 12 mesi. Una tariffa di questo tipo può essere la scelta migliore per evitare rialzi stagionali e per poter fare una stima della spesa per le bollette in base ai propri consumi.

