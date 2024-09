La novità riguarda i clienti non vulnerabili che non sono ancora passati al mercato libero e prevede l’applicazione dello stesso tipo di tariffa anche per il 2025.

ARERA ha comunicato ufficialmente la proroga dell’offerta PLACET in deroga, introdotta a inizio 2024 con la fine del mercato tutelato del gas. La novità riguarda i clienti non vulnerabili che non sono ancora passati al mercato libero e prevede l’applicazione dello stesso tipo di tariffa anche per il 2025. L’obiettivo dell’ARERA è quello di dare più tempo agli italiani per raccogliere informazioni e per scovare le offerte gas migliori tra quelle disponibili sul mercato libero. Chi vuole iniziare da subito la propria ricerca può fare affidamento sul comparatore di SOStariffe.it, che mette a confronto le offerte di più operatori partner aiutando a individuare le tariffe più convenienti del momento.

Come funziona l’offerta PLACET in deroga

L’offerta PLACET in deroga è una sorta di tariffa speciale riservata ai clienti non vulnerabili con un’utenza gas attiva che, con la fine del mercato tutelato, non hanno attivato nessuna offerta sul mercato libero.

Mentre per l’energia elettrica è stato istituito un regime transitorio (il Servizio a Tutele Graduali), che ha il compito di accompagnare gradualmente le famiglie verso il mercato libero, per il gas si è scelto di introdurre una tariffa apposita.

Le offerte PLACET sono offerte a “prezzo libero a condizioni equiparate di tutela”. Nelle offerte PLACET ordinarie le condizioni contrattuali sono definite dall’ARERA, mentre quelle economiche dal fornitore. Nelle offerte PLACET in deroga, invece, l’ARERA definisce sia le condizioni economiche sia quelle contrattuali e il fornitore può solo intervenire sulla componente Pfix della bolletta, una quota fissa impostata su base annua.

Inizialmente, era previsto che le offerte PLACET in deroga durassero solo 12 mesi dalla loro entrata in vigore, cioè per tutto il 2024. Ora l’ARERA ha deciso di prorogare la loro validità per ulteriori 12 mesi.

Cosa cambia per le utenze gas non vulnerabili?

Per i clienti a cui è già applicata un’offerta PLACET in deroga non cambia quasi nulla.

Nel caso in cui il fornitore del gas non preveda variazioni nell’offerta, le cose rimangono come sono: per tutto il 2025 alle bollette verrà applicata la stessa offerta del 2024 e il fornitore ricorderà l’applicazione della stessa tariffa anche per il prossimo anno nella prima bolletta utile.

Nel caso in cui, invece, il fornitore preveda delle variazioni rispetto alla tariffa 2024:

Deve inviare una comunicazione separata dalla bolletta , che informa i clienti della proroga dell’offerta PLACET in deroga per il 2025;

, che informa i clienti della proroga dell’offerta PLACET in deroga per il 2025; Deve comunicare l’applicazione dell’offerta più conveniente tra l’offerta PLACET ordinaria o quella in deroga per le bollette 2025.

I clienti non vulnerabili in qualsiasi momento possono decidere di passare al mercato libero, senza costi. Le offerte proposte sul mercato libero sono più flessibili rispetto a quelle PLACET, in cui le condizioni sono stabilite dall’ARERA.

Passando al mercato libero, ad esempio, si può decidere se attivare un’offerta gas a prezzo bloccato o se optare per un’offerta di tipo indicizzato. Ancora, si può optare per un’offerta dual fuel, scegliendo un unico fornitore per le utenze di luce e gas o approfittare di sconti e promozioni.

Facendo una ricerca sul comparatore di SOStariffe.it ci si può rendere conto di quali sono le migliori offerte gas del periodo e verificare se è possibile risparmiare rispetto alle offerte PLACET proposte dal fornitore del gas a cui è stata affidata l’utenza dopo la fine del mercato tutelato.

SOStariffe.it mette a confronto le offerte delle società fornitrici partner del servizio e permette di perfezionare la ricerca impostando più parametri. Oltre a filtrare i risultati in base al tipo di tariffa (a prezzo bloccato o indicizzato), è anche possibile indicare il numero di componenti del nucleo familiare, la grandezza dell’abitazione e lo scopo per il quale si usa il gas.

