Anche Assinter Italia fa parte della community di innovatori della nuova edizione di Rome Future Week e il 14 settembre terrà il seminario "Il Data Act, il Data Governance e l'AI Act: il grande disegno normativo europeo e una nuova cultura del dato". Scopri i docenti e come partecipare, in modo gratuito, in presenza o da remoto.

Ricomincia l’Academy di Assinter Italia con il seminario dal titolo “Il Data Act, il Data Governance e l’AI Cct: il grande disegno normativo europeo e una nuova cultura del dato“, inserito nella prestigiosa programmazione della Rome Future Week. La manifestazione, dall’11 al 17 settembre animerà la Capitale con eventi su futuro e innovazione in tutta la città.

Ed anche Assinter fa parte della community di innovatori di questa edizione.

La rete delle società pubbliche ICT per l’innovazione nella PA ha, infatti, organizzato, per inaugurare la nuova stagione del progetto di Alta Formazione dell’Academy di Assinter Italia, un seminario gratuito e in modalità ibrida su un tema di forte attualità:

il futuro digitale dei dati in Europa, presentando il framework giuridico che fissa nuovi margini di azione e ridefinisce il perimetro nazionale.

I docenti e i temi

La lezione, dal titolo, “Il Data Act, il Data Governance Act e l’AI Act: il grande disegno normativo europeo e una nuova cultura del dato”, si terrà il 14 settembre 2023 dalle ore 11.00 alle ore 16.30 è organizzata con la collaborazione scientifica dell’Università di Bologna e del Politecnico di Bari.

Tra i relatori, il professor Giovanni Guzzardo del Politecnico di Bari, i professori Giacomo di Federico, Matilde Rattie Sabato Mellone dell’Università di Bologna che discuteranno lo stato di avanzamento dei lavori dei più importanti dossier regolatori a livello europeo, quali:

Il Digital Services Act,, pienamente in vigore dal 25 agosto scorso.

il Data Governance Act.

L’Artificial Intelligence Act.

Il Data Act.

Il Regolamento eIDAS

EHDS – The European Health Data Space

Le info utili per partecipare in presenza o online

La lezione si terrà in modalità ibrida.

Per chi volesse partecipare in presenza, l’appuntamento è alla Rome Business School in via Giuseppe Montanelli, 5 00195 (Roma).

Per accedere è necessario procedere alla registrazione al seguente link (fino ad esaurimento posti):

Per chi volesse partecipare da remoto o essere inserito in una lista d’attesa per accedere in presenza, invitiamo a contattare l’indirizzo segreteria@assinteritalia.it specificando nome, cognome e modalità di partecipazione (online o richiesta di inserimento in lista d’attesa).