Il numero di CIE supera quello di SPID

Key4biz scopre il sorpasso: le CIE erogate sono 34,8 milioni, SPID 34,5 milioni. CIE è su 6.000 siti PA ma solo su 25 privati. Ecco come usare CIE come Spid.

In passato ha fatto sempre notizia la crescita maggiore delle identità SPID rispetto alle carte CIE emesse. Anzi, i titoli dei comunicati del precedente Governo erano sempre e solo riservati a SPID, come se la Carta d’Identità Elettronica (la vera identità digitale di Stato) fosse l’identità digitale di “Serie B”. Oggi Key4biz scopre il sorpasso. In Italia ci sono più carte d’identità elettroniche che Spid.

Le Cie erogate sono più di 34,8 milioni

Le identità Spid sono 34,5 milioni

La nuova vita di CIE, si usa come SPID

La Carta d’identità elettronica (CIE) ha iniziato la sua terza vita, perché ora si può usare con la stessa facilità di SPID. (Qui il nostro videotutorial su come fare). Così, finalmente, i circa 30 milioni di cittadini italiani possessori della CIE (con almeno 5 anni di vita) possono accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati che lo consentono con la stessa facilità dello SPID. Parliamo anche di servizi online di altri Paesi dell’Unione europea.

CIE su oltre 6mila siti delle PA, ma solo per i servizi di 25 privati

Ad oggi sono 6.250 le PA che consentono l’accesso online con CIE, mentre sono solo 25 i soggetti privati (ecco quali) che hanno integrato l’accesso con “Entra con CIE” ai propri servizi. Possiamo scommettere che, piano piano, questi due numeri cresceranno fortemente ora che CIE può essere usata online con le stesse modalità di Spid. Ma per consentire l’accelerazione della diffusione di CIE sui siti web dei soggetti privati è necessario che il Governo comunichi alla Commissione europea (ai sensi dell’art. 9 del Regolamento eIDAS) l’uso della carta d’identità elettronica anche con i livelli di sicurezza 1 e 2. Questa comunicazione “ancora non è avvenuta”, risulta a Key4biz.