La novità, tanto attesa, è ora realtà. Ecco come si fa ad usare CIE come SPID, per esempio, inquadrando solo un QR code e digitare sempre e solo una password (senza stare lì a cercarla tra le mille che abbiamo) o al posto della password usare l’impronta digitale o il volto.

La Carta d’Identità Elettronica si usa in modo facile come Spid. Finalmente.

Sì, finalmente, per chi ha la carta d’identità elettronica, in particolare per i cittadini con almeno 5 anni, è possibile accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati che lo consentono con la stessa facilità dello SPID.

La novità, tanto attesa, è ora realtà.

Ecco come si fa ad usare CIE come SPID, per esempio, inquadrando solo un QR code e digitare sempre e solo una password (senza stare lì a cercarla tra le mille che abbiamo) o al posto della password usare l’impronta digitale o il volto.

Primo passaggio: andare sul sito www.cartaidentita.it oppure www.cartaidentita.interno.gov.it

Guarda il videotutorial

Selezionare “Attiva le tue credenziali”

Se hai uno smartphone o lettore NFC, Near Field Communication, puoi autenticarti con l’app CieID e la tua carta d’identità elettronica.

e la tua carta d’identità elettronica. In alternativa, digita, manualmente, il:

tuo codice fiscale

il numero di serie che trovi in alto a destra della CIE, che inizia con CA. Poi inserire la parte del codice PUK che ti è stato consegnato al Comune quando avete richiesto la CIE. Poi è necessario verificare il numero di cellulare e l’email forniti al Comune se non l’hai fatto, puoi farlo ancora.

E poi qui c’è la novità della nuova CIE o CIE 3.0:

Scegliere l’unica password da usare per accedere ai servizi online, mentre la username può essere: il tuo codice fiscale, il numero di serie della CIE o l’indirizzo email verificato.

Poi, sempre per motivi di sicurezza, ci sono altri veloci passaggi:

devi decidere come accedere ai servizi online: se ricevere ogni volta un codice temporaneo via SMS oppure usare l’app CieID, come oggi lo facciamo con le app di SPID.

Ora, dopo questi veloci e semplici passaggi, la tua Carta d’identità elettronica è attiva per accedere con facilità ai servizi online. Prima non era possibile perché era stata concepita solo con il massimo livello di sicurezza e questo richiedeva sempre di avere il lettore contactless per accedere con CIE ai servizi online. Il livello 3, il livello massimo di sicurezza è sempre garantito. Se hai uno smartphone dotato di tecnologia NFC, scarica l’app CieID per accedere con il massimo livello di sicurezza (livello 3). Per accedere da PC è necessario un lettore NFC e il Software CIE.

Ecco, allora, come attivare la CIE per usarla in modo semplice come SPID per accedere al sito di INPS, Agenzie delle Entrate, del proprio Comune, ecc… e sui siti dei privati che andranno ad implementare l’accesso con CIE anche con il livello di sicurezza 1 e 2 (da notificare alla Commissione europea ai sensi dell’art. 9 del Regolamento eIDAS). Vedremo saranno ora sempre di più.

Infine, una chicca. C’è un modo digitale per sapere quando scade la Carta d’Identità Elettronica? A breve lo Stato invierà sullo smartphone le notifiche ai possessori della CIE per comunicare, in modo tempestivo, quando documento è in scadenza. Per esempio, lo farà sull’App IO o via SMS o via email, se cellulare e email sono state verificate sul sito cartaidentità.it, piattaforma da dove inizia la nuova vita della carta d’identità elettronica, che punta ad essere, piano piano, l’unica identità digitale in Italia. Al momento vivrà sempre in compagnia di SPID, che però, ora, non si sente più smart di CIE.

Guarda il videotutorial

Da qui è possibile scaricare l’app CieID per iOS e Android