L'AI generativa può rappresentare un valido aiuto nella percezione del sé e nell'aumento dell'autostima. Lo dice uno studio del Mit che ha rilasciato un chatbot che immagina come saremo tra qualche decennio, spingendo a prendere decisioni più consapevoli.

I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (Mit) hanno creato un chatbot potenziato dall’intelligenza artificiale che simula la versione adulta di un utente. Il chatbot, parte del progetto Future You del Media Lab del Mit, genera ricordi sintetici e utilizza le aspirazioni attuali per creare narrazioni su una vita futura di successo. “L’obiettivo è promuovere un cambiamento di pensiero e di comportamento a lungo termine” ha affermato Pat Pataranutaporn, membro del team del progetto.

Il chatbot presenta un’immagine del profilo dell’utente che lo invecchia digitalmente, incoraggiando gli utenti più giovani a immaginare il loro potenziale sé stessi da anziani. Per interagire, le persone rispondono a domande sulla loro storia personale e sulle aspirazioni future e caricano un selfie che viene poi invecchiato digitalmente portandolo all’età di 60 anni. Pataranutaporn ha condiviso la sua esperienza personale con il chatbot, sottolineando una conversazione profonda in cui gli ha ricordato di trascorrere del tempo con i suoi genitori finché poteva.

Nel paper accademico, i primi test condotti su 344 volontari hanno mostrato buoni risultati. La quasi totalità dei partecipanti ha riportato una riduzione dell’ansia e un maggior senso di connessione con il proprio sé. Questo suggerisce che “Future You” potrebbe essere uno strumento efficace per promuovere l’autoconsapevolezza e il cambiamento personale.

Il progetto del MIT per scelte consapevoli

Ivo Vlaev, professore di scienze comportamentali all’Università di Warwick, ha elogiato il progetto del MIT definendolo “un’applicazione affascinante” dei principi umanisitici. Ha osservato che potrebbe avere un impatto significativo sul modo in cui le persone prendono decisioni oggi, tenendo presente il loro benessere futuro, a patto che si possano simulare conversazioni significative e pertinenti.

Vlaev ha spiegato che spesso le persone trovano difficile immaginare il proprio futuro. Questo tipo di esercizio, promosso dal chatbot, potrebbe portare a comportamenti più costanti nel tempo, prendendo decisioni migliori e consapevoli degli effetti.

Future You è un progetto del Mit basato sulla ricerca empirica e teorica votata ai benefici del domani in relazione a salute mentale, benessere, società ed economia.

