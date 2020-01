Il mercato del mobile gaming supererà i 100 miliardi di dollari nel 2020

Il mercato del mobile gaming è cresciuto nuovamente nel 2019 e, secondo le proiezioni di App Annie, supererà i 100 miliardi di dollari di ricavi nel 2020.

Secondo il resoconto State of Mobile 2020, la spesa dei giocatori su mobile ha raggiunto i 90 miliardi di dollari nel 2019, il 56% delle vendite totali nel settore dei videogiochi. In proporzione, la somma spesa su mobile è stata 2,4 superiore a quella su PC e Mac e 2,9 volte a quella del mercato console.

In totale sono stati segnalati 1.121 giochi mobile che hanno prodotto più di 5 milioni di dollari di ricavi e 140 giochi che hanno superato i 100 milioni di dollari.

Per quanto riguarda i download, i giochi arcade coprono il 47% del totale, i puzzle game il 21%. Più in generale, i giochi casual hanno coperto l’82% del totale. Nonostante la quota del solo 18%, i giochi “core” sono stati giocati per il 55% del tempo totale e hanno prodotto il 76% dei ricavi, il 36% dei quali provenienti dai GdR.