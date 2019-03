Di Federica De Stefani

Hoepli editore

Data di pubblicazione: marzo 2019

ISBN: 9788820389178

Pagine: 164

Prezzo: € 19,90

Il processo di adeguamento al GDPR riguarda anche il mondo online. I siti web, le campagne di ADV, il pixel di Facebook realizzano trattamenti di dati personali che devono rispettare i principi introdotti dal Regolamento Europeo 679/2016. Questo significa che è necessario da un lato conoscere le caratteristiche tecniche dello strumento che si utilizza, dall’altro è indispensabile avere dimestichezza con le norme giuridiche che tutelano i dati personali.

Incrociando questi due diversi aspetti si arriva a comprendere esattamente come poter promuovere il proprio business senza incorrere in violazioni che espongono a sanzioni milionarie.

Il GDPR per il marketing e il business online ha esattamente questa finalità e si propone come guida pratica per tutti coloro che vogliono promuovere la propria presenza in Rete nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

Federica De Stefani, avvocato, è iscritta all’ordine degli avvocati di Mantova e autrice di pubblicazioni giuridiche. Si occupa di diritto delle nuove tecnologie, diritto civile e contrattualistica, nazionale e internazionale. È docente a contratto dell’Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza e di Unicollege Scuola Superiore per Mediatori Linguistici. Presta la propria attività di consulenza a favore di società e imprese, italiane ed estere, anche con riferimento ai rapporti tra internet e diritto. Ha partecipato in qualità di relatrice a diversi convegni sul diritto della Rete e in materia giuslavoristica. Per Hoepli ha già pubblicato Le regole della privacy (2018), Le regole del turismo (2018) e Le regole della Rete (2017)