Un livello di utilizzatori quasi triplicato sul 2020, che segna la vera affermazione della tecnologia a livello massivo. Ma il trend di crescita non si fermerà: +79% nel 2022, +72% nel 2023. Testa a testa tra Verizon e T-Mobile nella corsa alla leadership.

Il dato sull’utilizzo della rete 5G negli Stati Uniti è stato straordinario nel 2020, soprattutto in termini di adesione al lancio dei primi device e dei primi servizi.

Secondo dati eMarketer, l’anno passato gli utilizzatori di rete 5G sono stati 15,8 milioni, contro gli appena 1,3 milioni del 2019, con un incremento drastico del +1.080%.

2021: il balzo in avanti del 5G

Per il 2021 il Report si attende che gli utenti di rete 5G raggiungeranno i 41,3 milioni in tutto il Paese, ancora con una crescita del +161% su base annua.

Le prime proiezioni per i prossimi anni sono sempre estremamente positive, con una crescita sostenuta e sempre a due cifre, nonostante sia meno straordinaria rispetto agli inizi.

Il trend di crescita fino al 2024

Nel 2022 si stima una crescita di utilizzatori del +79%, a 74 milioni di utenti, per poi continuar nel 2023, con un incremento del +71,9% a 127 milioni di utenti, e nel 2024, quando lo studio propone un aumento ulteriore del +32% di utenti di rete 5G, che potrebbero sfiorare i 170 milioni.

I ricercatori precisano però che questo enorme numero di users del nuovo standard di rete mobile è da considerarsi come una somma complessiva di tutte le attivazioni di servizi avvenute in un anno, in cui certamente un singolo individuo risulta detentore di più account.

La corsa alla leadership dei provider

I provider di servizi con più sottoscrizioni sono stati T-Mobile e Verizon nel 2020, con 5,5 milioni di utenti a testa, mentre AT&T ne ha registrati 4,4 milioni.

Quest’anno però Verizon dovrebbe prendere il largo, con una stima approssimativa di 15 milioni di utenti sottoscrittori dei suoi servizi, seguita da T-Mobile con 13,2 milioni e AT&T che raggiungerà gli 11 milioni di utenti.