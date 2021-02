Gli operatori non stanno sfruttando a dovere l’opportunità di rispondere alla domanda potenziale di 5G che arriva dalle PMI. Motivo? Si concentrano troppo (e a sproposito) sul segmento delle grandi aziende. E’ questo in sintesi il messaggio di un report condotto da Omdia per conto di BearingPOint/Beyond, secondo cui la maggior parte degli operatori si concentra in larga misura sui bisogni 5G delle grandi multinazionali, trascurando invece le PMI. Tutto ciò nonostante il fatto che il 99% delle aziende a livello globale siano PMI, a fronte di un mercato potenziale quantificato in 433 miliardi di dollari entro il 2025.

Secondo la ricerca, sono molte le piccole e medie aziende che guardano con grande interesse al 5G come una delle tecnologie chiave per crescere ed espandersi. Inoltre, le PMI sono alla ricerca di operatori e service provider che le aiutino a implementare il 5G, dando preferenza a questo aspetto nel 42% dei casi. In sintesi, le PMI cercano una sorta di regista, in grado di orchestrare l’intera strategia digitale dell’azienda con soluzioni verticali.

Operatori snobbati dalle grandi aziende

Di contro, molte grandi aziende oggi come oggi preferiscono lavorare insieme a partner diversi dagli operatori per implementare le loro strategie 5G. Secondo il report, ben il 72% delle imprese di grandi dimensioni preferisce un altro genere di partner strategico, il 31% delle multinazionali interpellate si affiderebbe ad un fornitore di servizi cloud per la sua strategia 5G, mentre il 34% preferirebbe fare tutto da solo in casa.

Ma nonostante ciò, la maggior parte degli operatori concentra il 70% delle risorse su una porzione del mercato aziendale che rappresenta appena l’1% del business globale, con un approccio al 5Gche ricalca in modo inadeguato quello ormai datato del 4G, che si concentrava su grandi aziende e segmento consumer.

PMI consapevoli di esigenza digitale

“La digitalizzazione e COVID-19 hanno trasformato le esigenze delle PMI e la loro consapevolezza dell’impatto che le nuove tecnologie come 5G, IoT e AI possono avere sulla loro attività per migliorare la produttività e l’efficienza e aumentare le vendite”.

“Tuttavia, è chiaro che non è la tecnologia 5G che stanno cercando, invece le PMI capiscono che il 5G è una parte di una soluzione tecnologica più ampia di cui hanno bisogno”.

“Le PMI sono consapevoli dei vantaggi che il 5G può portare alle loro attività e già considerano i CSP i loro partner 5G di fiducia”, ha aggiunto Camille Mendler, Chief Analyst, Enterprise Services, Service Provider & Communication, Omdia, che ha collaborato alla ricerca.“È quindi fondamentale che i CSP consentano al 5G di valutare il contesto aziendale e le soluzioni del settore delle PMI con proposte di valore basate sui risultati, per raccogliere i frutti di questa base di clienti“.