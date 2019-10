Il 5G non sarà la rete delle reti per i Vertical aziendali

Il 5G è stato più volte posizionato come “la rete delle reti” che comprenderà servizi pubblici e privati, spettro licenziato e non, andando oltre la comunicazione cellulare fino al satellite. Ma in realtà, secondo il report di ABI Research “The 5 Myths of 5G”, il 5G sarà soltanto una delle componenti della strategia aziendale basata sui vertical.

L’industria delle telco, sostiene il report, ha architettato il 5G come una tecnologia in grado di complementare, se non di sostituire, diverse tecnologie di comunicazione concorrenti. Questo di fatto è scritto nella standard, visto che il 5G comprende l’eMBB, Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC) e il Massive Machine Type Communication (mMTC) per arrivare infine a collegare diversi tipi di comunicazione IoT mettendo così in comunicazione miliardi di oggetti fra loro.

Insomma, il 5G avrà un ruolo fondamentale ma non sarà la rete delle reti immaginata in un primo momento dalla industry, perché i Vertical delle diverse industry hanno supply chain ben definite e distinte le une dalle altre e basate su famiglie specifiche di tecnologie di comunicazione.

Per questo motivo, è improbabile che nei primi 5 anni dalla sua comparsa sul mercato, almeno, il 5G possa soppiantare metodi di comunicazione ben radicati da anni nelle diverse industry verticali. Nei primi anni della digitalizzazione e della trasformazione dei Vertical il 5G rischia quindi di non essere dominante, anzi le telco dovranno imparare a specializzarsi a seconda delle diverse esigenze di comunicazione delle singole industry.