Il 5G farà guadagnare alle telco 700 miliardi di dollari entro il 2030

Il 5G e la digitalizzazione di interi settori verticali possono generare un’opportunità globale di oltre 700 miliardi di dollari per gli operatori di telecomunicazioni da qui al 2030.

E’ quanto emerge dal nuovo studio a cura di Ericsson e Arthur D.Little, “5G for business: a 2030 market compass”, che analizza il potenziale di business del 5G in 10 settori industriali e le nuove opportunità per gli operatori di telefonia mobile.

5G e telco: ricavi +35%

Il report evidenzia come gli operatori mobili hanno enormi opportunità di crescita e di ricavi, 35% di ricavi aggiuntivi al 2030 rispetto a una crescita quasi piatta, a condizione di saper sfruttare il 5G anche in ambito industriale, non solo consumer.

Se gli operatori, spiega il report, dovessero continuare ad offrire servizi solo in ambito consumer ci si aspetta una crescita limitata fino al 2030, pari allo 0,75% anno su anno. Invece sfruttando le opportunità offerte dalla digitalizzazione delle industrie, spiega sempre il report, si prospetta invece una crescita annua del 12% nello stesso periodo.

La digitalizzazione

La digitalizzazione delle industrie è una grande opportunità spiega Ericsson, ed è qui che gli operatori possono giocare un ruolo chiave proprio grazie al 5G.

I 700 miliardi di dollari rappresentano il 18% del totale dei ricavi delle aziende ICT impegnate nel processo di digitalizzazione delle industrie (3,813 miliardi di dollari) e il 47% del totale dei ricavi legati ai processi di digitalizzazione delle industrie a cui contribuisce il 5G (che vede ricavi sia per gli operatori che per gli altri player ICT).

Salute e manifattura i settori più redditizi

Per gli operatori è fondamentale identificare su quali aree è opportuno focalizzarsi per ottenere una crescita maggiore.

I settori chiave evidenziati dallo studio dove ci saranno maggiori opportunità di business sono: Healthcare (21%), Manufacturing (19%), Automotive ed Energy and utilities (12%).

Infine le aree, si legge nel report, dove si prevede ci siano nel 2030 maggiori opportunità di business legate al 5G industriale sono Nord America, Nord Est Asia ed Europa occidentale.