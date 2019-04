Il 5G di Ericsson sbarca negli USA e in Corea del Sud

Il 3 aprile 2019 sarà ricordata come una data storica per l’implementazione del 5G nel mondo: gli operatori coreani KT e SK Telecom hanno lanciato le loro reti 5G commerciali, mentre negli USA Verizon ha attivato la propria rete 5G Ultra-Wideband a Minneapolis e Chicago.

Non solo, gli utenti di Verizon delle due città sono i primi al mondo a poter utilizzare smartphone 5G connessi a una rete 5G.

Sia in Corea, sia negli USA, il partner tecnologico è Ericsson, che ha siglato accordi commerciali per l’implementazione del 5G con i tre operatori negli scorsi mesi.

Ericsson è la prima azienda a poter vantare reti commerciali live negli Stati Uniti e in Corea del Sud e ha già implementato reti 5G operative basate su apparecchiature commerciali in Asia, Europa, Medio Oriente e Australia. L’azienda ha annunciato di aver sottoscritto accordi commerciali 5G con 18 operatori e può contare su un portafoglio di soluzioni 5G flessibile in grado di consentire ai clienti di attivare il 5G già oggi.