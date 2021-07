Per rendere l’idrogeno verde più competitivo dei combustibili fossili servono centinaia di miliardi di dollari di sussidi al settore per i prossimi dieci anni almeno, secondo un think tank tedesco, poi il volume della spesa dovrebbe diminuire con il calo dei costi di produzione. Ma rimane l’unica via praticabile ad oggi per decarbonizzare l’industria.