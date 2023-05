ICC 2023. Il gotha delle Tlc a Roma, scatta il conto alla rovescia

Il gotha delle telecomunicazioni riunito a Roma, dal 28 maggio al 1 giugno 2023 in occasione dell'ICC (International Conference on Communications) dal 28 maggio al primo giugno alla Nuvola.

Mancano tre settimane. ICC (International Conference on Communications), una delle più importanti e prestigiose conferenze del mondo nel settore delle telecomunicazioni, vedrà il suo avvio a Roma, presso il centro congressi La Nuvola, il 28 maggio. Si aspettano quasi duemila partecipanti da tutti i continenti. Le più importanti aziende di telecomunicazioni del mondo sono presenti: dall’Asia (Huawei, ZTE, NEC in primis) all’America (tra le quali Qualcomm, Intel, Keysight), all’Europa (Ericsson, Leonardo ed altre).

La parte industriale del programma, che sarà costituita da ventidue sessioni distribuite tra lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 maggio, vedrà la partecipazione di centinaia di rappresentanti di aziende che si avvicenderanno per parlare di reti 5G e 6G, di sistemi cyber-fisici, di progresso sostenibile; i temi caldi trattati dai vari panel includono l’edge-cloud, l’impatto delle telecomunicazioni nel mondo dei trasporti, i sistemi satellitari e molto altro. Il programma industriale della conferenza, curato dall’Ing. Roberto Sabella di Ericsson, è arricchito dagli stand di aziende quali Huawei, Intel, Keysight, Mathworks, Nextworks, NEC, Nokia, Qualcomm, ZTE, Telcos, Ericsson, Rohde&Schwartz, Leonardo, Anritsu, JMA e TMY.

Il giorno clou è il lunedì 29 maggio, quando, dopo la prima giornata dedicata a tutorial e workshop, l’apertura ufficiale della conferenza avrà luogo. I due General Co-Chairman, i Proff. Marco Luise dell’Università di Pisa e Marco Ajmone Marsan, Emerito del Politecnico di Torino, apriranno i lavori. Seguiranno i keynote del CTO di Huawei, Wen Tong, e di Giampaolo Tardioli, VP di Keysight. Nei due giorni successivi si alterneranno altri sette relatori che offriranno i loro keynote nelle prime ore delle due mattine seguenti: Geng Wu di Intel, Xinhui Wang di ZTE, Lorenzo Casaccia di Qualcomm, i Proff. Nicola Blefari, Urbashi Mitra, Merouane Debbah di TII e Radia Perlman.

Chiunque voglia conoscere il futuro prossimo e remoto del wireless, così come delle grandi dorsali in fibra e dei collegamenti satellitari, non può non partecipare ad ICC 2023, per una o più giornate; ogni informazione è disponibile sul sito https://icc2023.ieee-icc.org/ .

Il Prof. Luise ricorda: “tra i temi più rilevanti della conferenza, tratteremo le varie tecnologie per la sostenibilità di Internet, cioè per riuscire a fornire connettività ad altissima velocità con un consumo energetico bassissimo – un contributo al miglioramento dell’ambiente in cui tutti noi viviamo”.

Il CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni), attraverso il proprio Laboratorio Nazionale di Comunicazioni Wireless, il WiLab, ha un compito fondamentale nell’organizzazione della conferenza; il sottoscritto ricopre il ruolo di Executive Chair e coordina gli aspetti tecnico-organizzativi; inoltre, il WiLab è il promotore di un avanzatissimo esperimento, precursore del 6G, che avrà luogo il 29 maggio durante la cerimonia di apertura. Ma di questo avremo modo di riparlare qualche giorno prima dell’accensione dei motori.

Vi aspettiamo alla Nuvola, a Roma, per ICC 2023!

