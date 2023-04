Per la prima volta nella sua storia, ICC (International Conference on Communications), una delle più importanti e prestigiose conferenze del mondo nel settore delle telecomunicazioni, è in Italia. Si terrà a Roma, presso il centro congressi La Nuvola, dal 28 maggio al 1 giugno 2023.

Parte oggi la nuova rubrica ‘Wireless e futuro: i progetti del WiLab/CNIT’. La rubrica, a cura del Prof. Roberto Verdone, Ordinario di telecomunicazioni dell’Università di Bologna e Direttore del Laboratorio Nazionale di Comunicazioni Wireless (WiLab) del CNIT, illustra progetti e iniziative sostenute dal WiLab.

Per la prima volta nella sua storia, ICC (International Conference on Communications), una delle più importanti e prestigiose conferenze del mondo nel settore delle telecomunicazioni, è in Italia. Si terrà a Roma, presso il centro congressi La Nuvola, dal 28 maggio al 1 giugno 2023.

Programma

Il programma include più di mille articoli presentati da ricercatori di tutto il mondo, ventiquattro workshop, trentaquattro tutorial e molti altri contributi scientifici. L’evento prevede inoltre nove keynote offerti da esperti ed aziende di fama e rilevanza internazionale. Completa il quadro un fittissimo programma industriale composto da panel, presentazioni, sessioni di confronto tra rappresentanti delle principali aziende del settore di tutto il mondo; tra le molte aziende che interverranno, troviamo Telecom Italia, Vodafone, Huawei, ZTE, Nokia, Ericsson e tantissime altre. I temi trattati spaziano tra tutti i domini applicativi delle telecomunicazioni: dal medicale, ai trasporti, le città sostenibili e l’Industria 4.0.

ICC 2023 è anche una occasione per le aziende per esporre i propri prodotti e progetti più innovativi; più di trenta stand saranno allestiti, tra i quali quelli di Huawei, Intel, Keysight, Qualcomm, ZTE, Ericsson, NEC, Leonardo e molte altre aziende, così come di centri di ricerca quali il TII (Emirati Arabi) ed il CNIT (il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni).

Tlc e sostenibilità

Il tema dell’evento è “Comunicazioni sostenibili per la rinascita” ed evidentemente si riferisce al momento storico, in cui il nostro Paese, come molti altri, esce dal periodo pandemico con la spinta innovatrice prodotta dall’applicazione delle tecnologie di telecomunicazioni alla sostenibilità (ambientale e in generale del progresso globale).

Chiunque in Italia voglia conoscere il futuro prossimo e remoto del wireless, così come delle grandi dorsali in fibra e dei collegamenti satellitari, non può non partecipare ad ICC 2023, per una o più giornate: https://icc2023.ieee-icc.org/ .

Conferenza internazionale

La conferenza in passato ha sempre attratto circa duemila partecipanti da tutto il mondo. Dopo tre edizioni in cui la partecipazione si è azzerata o quasi a causa della pandemia, la scelta coraggiosa degli organizzatori è stata da tempo di offrire un evento solo in presenza. Ad oggi, un mese prima dell’avvio dei lavori, più di 1700 partecipanti si sono iscritti da tutto il mondo.

ICC 2023 è presieduta da due General Co-Chairmen, i Proff. Marco Luise dell’Università di Pisa e Marco Ajmone Marsan, Emerito del Politecnico di Torino, coadiuvati nell’organizzazione dall’Executive Chairman, il Prof. Roberto Verdone dell’Università di Bologna e Direttore del WiLab del CNIT, il Laboratorio Nazionale di comunicazioni wireless.

A riguardo della conferenza, il Prof. Ajmone sottolinea che ICC 2023 sarà una grande vetrina dei più recenti sviluppi nel settore delle telecomunicazioni, e porrà in particolare grande attenzione alle applicazioni dell’intelligenza artificiale. Rimarca inoltre che la conferenza vedrà la partecipazione di esperti provenienti da tutto il mondo: oltre 400 dalla Cina e quasi 200 dagli Stati Uniti.

Vi aspettiamo ad ICC 2023!