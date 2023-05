Il futuro della rete, alla luce del rapido sviluppo tecnologico e delle reti. Questo in sintesi il contenuto del keynote speech del professor Nicola Blefari Melazzi, presidente del CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le telecomunicazioni) e della Fondazione RESTART, in occasione dell’ICC (International Conference on Communications), una delle più importanti e prestigiose conferenze del mondo nel settore delle telecomunicazioni, che si è tenuta quest’anno a Roma, presso il centro congressi La Nuvola.

Particolare attenzione nell’intervento di Blefari Melazzi è stata riservata agli hyperscalers, che generano più del 70% del traffico globale (Alphabet, Meta, Netflix, Amazon, Apple, Microsoft). In questo contesto, Quali prospettive per le telco? La killer application del 5G sarà il 6G?

