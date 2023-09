IA, i 10 migliori plugin ChatGPT e come installarli

Un elenco ragionato dei più efficienti e produttivi plugin ChatGPT per far lavorare al meglio l’intelligenza artificiale con i servizi di terze parti.

L’intelligenza artificiale generativa più celebre al mondo, ChatGPT, è ormai disponibile al pubblico per il suo utilizzo più disparato. Pagando un abbonamento a ChatGPT Plus di OpenAI è possibile accedere a centinaia di plugin sviluppati per aumentare le capacità della tecnologia, ma in generale per interagire con una gran numero di applicazioni, servizi e aziende stesse, dalla prenotazione di un viaggio o di un tavolo ad un ristorante, fino alla scelta del cibo da ordinare per la consegna a domicilio o all’invio di una domanda di lavoro.

I plugin in sintesi non sono altro che programmi aggiuntivi, non autonomi, che permettono di ampliare le funzioni di altre applicazioni web e programmi desktop.

In un articolo su pcmag.com si cerca di selezionare i plugin più interessanti, su quasi 900 disponibili in rete, spiegandone funzionamento e caratteristiche.

Plugin ChatGPT, come ottenerli

Per prima cosa, bisogna registrarsi su ChatGPT Plus. Attualmente si paga un abbonamento di circa 20 dollari americani. Bisogna registrarsi e procedere con l’aggiornamento alla versione “Plus” e completare l’iscrizione.

Una volta attivato l’abbonamento, tornare alla schermata della chat ChatGPT e selezionare la voce “GPT-4” in alto. Scegliere dal menù la voce “Plugin (Beta)”.

Proseguire facendo l’accesso al “Plug-in store”. A questo punto si visualizza una finestra per l’archivio, con tutte le applicazioni. Selezionare la voce “Popolari” per scoprire i plug-in più celebri ed utilizzati. Una volta scelto quello di interesse, procedere con l’installazione.

Selezionati i plug-in chiudere la finestra dello store e tornare alla schermata della chat iniziale e visualizzare subito quelli installati. È possibile abilitare solo tre plugin alla volta, ma si può sempre modificare quali.

Una volta attivato un plugin, ad esempio quello relativo ad un “Kayak”, si può chiedere aiuto a ChatGPT per trovare un volo o un posto sul treno, un albergo o B&B, magari anche un’auto a noleggio o eventuali autobus locali.

Se si sceglie invece il plugin “Broadway”, subito dopo si può interrogare l’IA per avere consigli sugli spettacoli o per prenotare dei biglietti, che ci fornirà il nome del plugin giusto.

In caso la risposta non sia di nostro gradimento, possiamo cercare noi il plugin migliore a seconda delle proprie esigenze.

Quali sono i 10 migliori plugin CHatGPT da provare?

1. “AI Quest”

Secondo il giornalista Lance Whitney, il primo plugin da visionare è quello relativo al gioco “AI Quest”, con cui avventurarsi nell’esplorazione ad esempio dello spazio, o prender parte alla storia di un romanzo romantico, o ancora visitare il selvaggio West.

Possibile anche scegliere uno stile particolare, magari alla Tim Burton o alla Tarantino. Il livello di interattività è alto e all’inizio di ogni storia è possibile inserire la propria scelta in relazione alla trama o ai personaggi.

2. A Review Summary

Stai cercando un determinato prodotto su Amazon e vorresti sapere cosa ne pensano gli altri acquirenti? Basta rivolgersi a “A Review Summary”, che provvederà a fornire un’efficace sintesi delle migliori recensioni sul sito ad esempio. In base all’articolo ricercato, ChatGPT provvederà a recensire i prodotti migliori, riepilogando vantaggi e punti critici.

3. A-to-Z Video Summary

Anche in questo caso, la funzione di ricerca può essere svolta con l’ausilio dell’IA, che può fornire un riepilogo dei video migliori in base ai parametri di ricerca impostati su YouTube, ad esempio, compresa una lista secondaria di ulteriori video collegati.

4. Calorie Coach

Quando si vuole seguire una dieta o semplicemente perdere qualche chilo di troppo, c’è il plugin “Calorie Coach”, che consente di ottenere informazioni a riguardo relativo a ogni cibo ed eventualmente anche ai locali in cui è possibile ordinare determinati piatti in linea con il nostro regime dietetico.

5. HiCollectors Finder

Si tratta di un plugin per chiunque voglia fare acquisti su eBay. Basta chiedere a ChatGPT il prodotto che si sta cercando e si può ottenere rapidamente una lista di offerte di vendita, con nome, prezzo e descrizione di ogni singolo articolo.

6. Kayak

Forse uno dei più popolari tra gli appassionati di questo sport, soprattutto molto utilizzato per trovare voli, sistemazioni per dormire e soluzioni per spostarsi in loco, con tutti i dettagli di prezzo, termini e condizioni.

7. Musica

Un altro plugin di ricerca, ma stavolta puoi chiedere all’IA che tipo di musica preferisci ascoltare, quale argomento vuoi sia incluso, quale atmosfera riprodotta, con tanto di testo a fronte e link ai siti web in cui ascoltare il brano.

8. Podcast Search

Anche qui l’IA provvederà a trovare per te il podcast giusto con l’argomento di tuo interesse, passando al setaccio i milioni disponibili online sulle tante piattaforme come Spotify o Apple Podcast.

9. Timeport

In questo caso il plugin ci permette di effettuare un viaggio nel tempo e anche nello spazio in modalità virtuale, ad esempio si può fare un salto indietro al tempo dei dinosauri o uno nel futuro per farsi un giretto in un’ambientazione alla Blade Runner.

10. What to Watch

Il plugin “What to Watch” guida l’utente nella ricerca del video, del film o del programma TV che più interessa. L’IA ci fornirà un elenco di contenuti in linea con le nostre indicazioni disponibile per il nostro Paese.

Plugin ChatGPT per migliorare la tua produttività

Ci sono anche plugin che in aggiunta consentono anche di migliorare i livelli di produttività durante l’utilizzo di ChatGPT. In generale i plugin svolgono la funzione cruciale di migliorare la qualità della nostra esperienza di rete in ogni interazione digitale, ottimizzando i flussi di lavoro o semplificando attività altrimenti piuttosto complesse.

Il plugin Video Insight offre la possibilità di fare una sintesi completa degli argomenti trattati, con tanto di trascrizione testuale delle informazioni contenute, individuando tutti gli argomenti che caratterizzano il contenuto.

C’è inoltre il modo di migliorare i flussi di lavoro, ad esempio tramite il plugin Zapier, che collega applicazioni e servizi per automatizzare tali flussi e conservare i record senza intervento manuale.

Problemi di matematica? Che tu sia studente o ricercatore, basta sfruttare il plugin Wolfram, che risolve equazioni e traccia grafici se necessario.

Stesso discorso per chiunque debba svolgere attività di ricerca, con Vox Script, che facilità la realizzazione di testi e studi soprattutto quando ci si trova davanti ad argomenti complessi, rendendoli più accessibili al pubblico.

Ulteriori plugin lavorativi consentono di sviluppare PDF interattivi, trasformandoli in archivi informatici dinamici, e diagrammi di lavoro interattivi (Plugin Diagrams) per progetti sempre più accattivanti.