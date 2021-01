‘I tuoi dati sono un tesoro’: il video del Garante Privacy sulla data protection

Video istituzionale del Garante Privacy per raccontare il ruolo svolto da quasi venticinque anni a fianco delle persone per difendere la loro riservatezza e la loro libertà.

“Rendere consapevoli le persone di un tesoro da proteggere, insieme”. E’ questo il claim del nuovo video corporate del Garante per la Protezione dei Dati Personali per raccontare l’attività dell’Autorità e il ruolo svolto da quasi venticinque anni a fianco delle persone per difendere la loro riservatezza e la loro libertà.

Inoltre viene spiegato il valore dei dati personali e perché è importante proteggerli nella vita di tutti i giorni, soprattutto oggi nella dimensione digitale nella quale siamo immersi.

Un video istituzionale che utilizza un linguaggio nuovo per l’Autorità e inaugura un nuovo corso nella sua comunicazione.