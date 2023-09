I Sauditi alla conquista del mondo. Intanto la Cina risponde agli USA e vieta Apple nella PA

Le due notizie chiave delle ultime 24 ore sono: la correzione in negativo della capitalizzazione di Apple, per complessivi 200 miliardi di dollari e l'ingresso dei Sauditi nel capitale di Telefonica con il 9,9% che li porta ad essere ampiamente il primo azionista.

“In finanza come nella comicità la scelta dei tempi è tutto quello che conta”. Il problema non è tanto quello di procedere a scelte di investimento, quanto quello di avere chiaro l’orizzonte temporale e la “exit strategy“. Nessun investitore, per quanto in condizioni di prendersi dei rischi (a volte non mitigati), può prescindere dalla definizione di una exit strategy.

Nel primo caso, è una correzione in parte attesa, sulla base delle notizie che arrivano dalla Cina, che avrebbe posto un divieto all’utilizzo dell’iPhone ai dipendenti dell’amministrazione pubblica e del Governo cinese, come ritorsione per il de-coupling della supply chain, che si sta progressivamente trasferendo verso l’India.

200 miliardi di dollari nell’insieme equivalgono a quasi 1/3 di tutta la capitalizzazione della Borsa Italiana: la concentrazione di valore delle big-tech in 3/4 società che capitalizzano più di 1 trillione di dollari comporta comunque dei problemi di concentrazione del rischio a cui non si era preparati.

Per quanto concerne Telefonica, l’investimento dei Sauditi si direbbe non sia stato concertato, e sottolinea una volta di più il rinnovato “attivismo” degli investitori istituzionali ed avvia una nuova stagione che vede i Sauditi pronti ad affacciarsi alla porte dell’Europa alla conquista di “trophy assets”: è un problema nuovo, che i Governi dovranno abituarsi a trattare, per evitare un assalto alle imprese di punta del continente europeo, per la disponibilità di risorse pressochè “infinite” a disposizione del fondo sovrano saudita (PIF) e del sell-off che ha coinvolto i principali listini europei, che hanno trasformato l’Europa in un “buyer’s market” un mercato del compratore.