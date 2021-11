In occasione del 40° anniversario dell'uscita di "Start me up", successo dei Rolling Stones, la Boston Dynamics celebra Mick Jagger e Co. facendo ballare i propri robot a ritmo di musica.

Il team della società di robotica ha mimato la performance con i loro robot Spot. Il video originale è poi stato montato mettendo a fianco l’esibizione robotica, perfettamente sincronizzata anche nel ‘labiale’. I robot ricreano sia i movimenti di Jagger mentre canta sia i movimenti di Keith Richards, Ronnie Wood e Charles Watts mentre suonano i loro strumenti.

Non è la prima volta che l’azienda fa una cosa del genere. Dopo l’acquisizione da parte della casa automobilistica coreana Hyundai lo scorso giugno, l’azienda, per celebrare l’evento, ha diffuso un video in cui i suoi robot ballano sulle note di “IONIQ: I’m On It” della Boy Band sudcoreana BTS.