Ma come ballano i robot della Boston Dynamics? (video)

Dopo averli visti correre, saltare e aprire porte i robot di Boston Dynamics stupiscono ancora di più mostrando le loro doti di ballerini. Guarda il video postato su YouTube dalla popolare azienda di robotica in cui si vedono i suoi robot ballare sulle note di «Do you love me?» mostrando un’agilità impressionate.

Hyundai acquista Boston Dynamics

L’azienda americana specializzata in robotica è stata acquisita lo scorso giugno dalla casa automobilistica coreana Hyundai. E, per celebrare l’evento, ha diffuso un video in cui i suoi robot ballano sulle note di “IONIQ: I’m On It” della Boy Band sudcoreana BTS.