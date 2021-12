I robot della Boston Dynamics fanno parkour

I robot della Boston Dynamics si dedicano al parkour, lo ‘sport’ urbano nato negli anni ’80 in Francia da un gruppo di appassionati di salti e arrampicate come una disciplina freestyle il cui obiettivo è quello di superare ostacoli di ogni tipo.

A distanza di un paio di anni dall’esordio i robot umanoidi Atlas della Boston Dynamics tornano in video per dimostrare le loro abilità. Sessanta secondi spettacolari che vedono protagonisti una coppia di umanoidi correre e saltare tra una varietà di ostacoli simili a quelli presenti in un ambiente urbano. Il parkour, spiegano i ricercatori a margine del video, è l’occasione perfetta per sperimentare nuovi comportamenti, in cui cercare di spingere sempre più in alto i limiti dei robot e scoprire così nuove possibili applicazioni per il futuro.