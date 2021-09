I dati della fibra in Italia: FTTH in crescita del 46% nel 2021

In aumento la copertura in fibra ottica nel nostro paese così come in tutta Europa anche grazie ai nuovi investimenti spinti dal crescente incremento del traffico.

Quest’anno l’Italia raggiungerà 16 milioni di abitazioni connesse con la fibra ottica in più rispetto al 2020, attestandosi al terzo posto in Ue per copertura capillare e al secondo per crescita in termini percentuali (+46%). L’aumento continuerà nei prossimi anni, arrivando a toccare +136% nel 2026 rispetto al 2020, il quarto più alto in tutta l’Unione.

E’ quanto emerge dalle previsioni di mercato elaborate dall’associazione europea della fibra Ftth (Fiber To The Home) Council Europe. Gli esperti del settore si attendono che 197 milioni di case in più passeranno alla fibra entro il 2026 nell’Ue e nel Regno Unito, con un aumento del 67% rispetto al 2021.

Il numero di abbonati dovrebbe passare dai 60 milioni di quest’anno ai 135 milioni nel 2026.

Il quadro in Italia

Le stime evidenziano come l’Italia, soprattutto grazie al lavoro portato avanti da Open Fiber, terzo fornitore europeo di connettività FTTH con oltre 12 milioni di unità immobiliari connesse, confermi “l’enorme potenziale di crescita” insieme a Germania e Regno Unito e si affianchi ai Paesi Bassi. Guardando alla crescita percentuale prevista per il 2021, meglio dell’Italia fanno soltanto il Regno Unito e i Paesi Bassi, rispettivamente +65% e +49%. Il Regno Unito si piazza primo anche per l’incremento atteso al 2026 (+488%), seguito da Germania (+385%), Paesi Bassi (+144%) e Italia (+136%).

Nell’analisi di mercato si evidenzia come la crisi del Covid abbia portato “gli investitori privati a potenziare considerevolmente i progetti a favore della fibra Ftth/B per supportare il continuo aumento del traffico”.

A spingere la connettività in fibra anche i programmi nazionali dedicati alla digitalizzazione e i nuovi obiettivi digitali Ue per il 2025 e il 2030. Tuttavia, gli esperti avvertono che il divario tra aree urbane e rurali resta “una sfida”: in Ue e Regno Unito solo il 22% degli abitanti delle zone rurali gode di una connettività full-fibra, rispetto al 45% negli altri territori.

Domanda molto bassa

Come penetrazione rispetto al numero complessivo di abitazioni l’Italia raggiunge nel 2021 una percentuale del 10%, che salirà al 29,3% nel 2026.

Entro il 2026, 2 milioni di case italiane non saranno ancora raggiunte dall’FTTH/FTTB.

Ma la cosa peggiore riguarda appunto gli abbonati: se da una parte l’infrastruttura in fibra cresce, gli italiani non tendono ad abbonarsi sebbene siano raggiunti da reti FTTH / FTTB.

Nel 2026, secondo le stime, ben 19,6 milioni di unità abitative non avranno sottoscritto abbonamento alla fibra nonostante sia coperta dalle nuove reti. E’ il risultsto più basso in Europa dopo la Russia.

I driver della fibra in Europa: Covid e Recovery plan

Fra i fattori che stanno spingendo la crescita della fibra in Europa ci sono certamente il Covid che ha spinto a grandi passi la digitalizzazione della società, e i fondi in arrivo del PNRR.