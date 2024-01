Rubrica settimanale SosTech, frutto della collaborazione tra Key4biz e SosTariffe. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui..

Puntuale come ogni anno, il rapporto “State of Mobile 2024” di data.ai torna a evidenziare l’importanza crescente del mobile nell’economia digitale e i modi con cui questa si concretizza a livello globale, spesso molto diversi dalle vecchie ricette per il successo. Quali sono dunque le tendenze significative e i mutamenti del mercato mobile nell’anno passato e le prospettive per il 2024 appena iniziato?

Dopo mesi assai difficili (tra onda lunga del Covid, conflitti e recessione), il mercato mobile ha visto un’inversione di tendenza di tutto rispetto nel 2023 rispetto al 2022; un’inversione spinta soprattutto dall’economia dei cosiddetti creators sui social media e dalle sottoscrizioni, con un posizionamento notevolmente rafforzato. Il rallentamento del 2022 è già un ricordo, tanto che lo scorso anno la spesa dei consumatori ha raggiunto un nuovo massimo di 171 miliardi di dollari (+3% rispetto all’anno precedente), che ha più che compensato la perdita del 2% dell’anno precedente.

In crescita consumi, download e ore trascorse con lo smartphone

Dal rapporto emergono i contorni di un altro anno record per gli sviluppatori di app in tutto il mondo. È stata spesa infatti la cifra record di 533 miliardi di dollari sul mobile nel 2023 tra app store delle varie piattaforme e pubblicità, e ora l’ecosistema delle app mobili è un mercato che vale circa cinquecento miliardi di dollari, di cui 362 miliardi da spese pubblicitarie mobili, con un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente.

Nel 2023 non c’è stata solo una crescita nelle entrate, ma anche dei download e del tempo trascorso sulle app, fino a nuovi massimi storici. Le ore trascorse sono salite a 5,1mila miliardi (+6% rispetto al 2023), mentre i download sono rimasti stabili a 257 miliardi (+1%). L’aumento della spesa nell’app store è stato particolarmente notevole considerando il calo senza precedenti del 2022, causato in gran parte dall’inatteso crollo dei giochi mobili. Nel 2024, le prospettive per giochi e app sembrano migliori e si prevede che la spesa dei consumatori in app continuerà a guidare la maggior parte della crescita.

I social media ereditano il ruolo dei giochi mobili

Nel 2023 comunque il grosso del lavoro l’hanno fatto le app di altro tipo, e non i mobile games che tradizionalmente rappresentano una delle categorie più forti, se non la più forte in assoluto, per quanto riguarda tutti gli indicatori più importanti nell’economia mobile, dal numero dei download fino, soprattutto, alla spesa totale dei consumatori. L’anno scorso sono state invece le app non ludiche ad aver provocato l’agognanto rimbalzo nella spesa (prima calante) dei consumatori, con un aumento dell’11% annuale a 64 miliardi di dollari, più di sei volte il totale del 2016.

Il fenomeno più rilevante in questo senso è probabilmente come le app di social media e la sempre più proficua economia dei creators abbiano aperto nuove vie di monetizzazione oltre alla sola pubblicità. TikTok, in particolare, lungi dal vedere appannata la sua fama presso i giovani e i giovanissimi ha allargato ulteriormente la platea e insieme ha gettato le basi per un nuovo tipo di spesa, con il suo meccanismo di “mancia” per i creatori di contenuti, superando i 10 miliardi di dollari di spesa cumulativa. E nel 2024 la monetizzazione diretta dei consumatori nelle app social tramite gli acquisti in-app è destinata a crescere del 150% fino a 1,3 miliardi di dollari, man mano che la concorrenza si intensifica. Una crescita, andrà notato, che non è limitata a un solo settore: categorie come Intrattenimento, Social Media, Salute & Fitness e Intelligenza Artificiale Generativa hanno tutte beneficiato di una rapida crescita nell’ultimo anno.

In Cina si gioca meno, ma il resto del mondo sorride

Anche il mobile gaming è tornato a vivere una crescita esplosiva in molti mercati. Il settore è stato uno dei più colpiti nel 2022 dall’inflazione e dalle nuove regolamentazioni (nonché da lunghe dispute legali, come quelle tra Apple, e quindi gli iPhone, ed Epic Games). La diminuzione annuale del 2% nella spesa dei consumatori sembrerebbe a prima vista una continuazione del calo del 4% nel 2022, ma un’analisi più approfondita rivela un quadro più positivo nella maggior parte dei mercati.

Mentre la spesa per i giochi mobili in Cina è diminuita quasi dell’11% su base annua, causando un dato negativo a livello globale, la spesa lontano da Pechino ha visto una crescita del 4% – una notevole ripresa dal calo dell’11% del 2022. Alcuni mercati hanno dato vita a performance davvero notevoli, con una crescita a due cifre nel 2023, come la Corea del Sud, la Francia, il Brasile e la Turchia. Per conoscere gli abbonamenti a Internet mobile in questo momento più indicati per un gaming efficace, il consiglio è sempre quello di consultare il comparatore di SOSTariffe.it.

La sfida dell’intelligenza artificiale

Il 2023, come tutti sanno, è stato l’anno di ChatGPT, e più in generale dell’intelligenza artificiale. Un fenomeno che si è ovviamente riflesso anche nel mobile. L’anno scorso il mercato dell’intelligenza artificiale generativa è diventato sette volte più grande, portando al successo nuovi settori come i chatbot IA e i generatori di digital art. Questa crescita ha alimentato funzionalità integrate in praticamente tutti i settori mobili, aprendo la strada a una nuova ondata di innovazione digitale.

Il lancio di ChatGPT ha portato un’ulteriore crescita nell’ambito specifico dei chatbot. La nuova app di OpenAI ha raggiunto un immediato successo dopo il suo lancio su iOS a marzo 2023 (seguito dal lancio su Google Play a luglio). Le app di IA generativa hanno così superato i 10 milioni di dollari in spesa mensile dei consumatori alla fine del 2023.

Nascoste forse dell’hype che circonda le nuove app di IA, decisamente “il settore in cui esserci” (e di cui parlare) al momento, anche app più tradizionali si sono rese protagoniste di una forte crescita nel 2023. Al primo posto ci sono le app di viaggi: certo, queste dopo il Covid avevano beneficiato di un comprensibile boom, ma non era affatto sicuro che i guadagni continuassero anche nel 2023, ma i profeti di sventura sono stati smentiti. Le app di viaggio hanno battuto record su record con più di 3 miliardi di download a livello globale nel 2023, in aumento del 13% rispetto al 2022, superando facilmente i 2,2 miliardi di download visti nel 2019 prima della pandemia.