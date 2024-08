I governi occidentali sono stati per molti anni silenziosamente preoccupati per la sicurezza dei cavi sottomarini, che trasportano la maggior parte del traffico Internet mondiale. Ma se ne parla da poco.

Ma soltanto di recente il problema è venuto alla ribalta, a causa di una serie di incidenti poco chiari dal Mar Baltico al Mar Rosso e di una più ampia consapevolezza che le infrastrutture di ogni tipo sono un bersaglio appetitoso per azioni di sabotaggio.

Negli ultimi anni, in tutta Europa le spie russe e i loro intermediari hanno attaccato obiettivi collegati all’Ucraina, facendo irruzione in aziende di servizi igienici, incendiando magazzini e pianificando di attaccare le basi militari americane in Germania.

Il timore è che le comunicazioni sottomarine possano essere paralizzate in caso di crisi o in tempo di guerra, o intercettate per carpirne i segreti in tempo di pace. E mentre Stati Uniti e Cina si contendono l’influenza in Asia, i cavi sottomarini sono diventati una parte cruciale della competizione globale delle grandi potenze.

Oltre 600 cavi sottomarini nel mondo

Oltre 600 cavi sottomarini attivi o dispiegati attraversano gli oceani del mondo, coprendo più di 1,4 milioni di chilometri in totale, abbastanza per andare dalla Terra alla Luna più di tre volte, secondo la società di consulenza TeleGeography. Questi cavi trasportano la stragrande maggioranza del traffico Internet, più del 90% del totale. Per fare un esempio, l’Europa è collegata agli Stati Uniti da circa 17 cavi, principalmente tramite Regno Unito e Francia. Ogni anno nel mondo vengono danneggiati più di 100 cavi, molto spesso da pescherecci e navi che gettano le loro ancore.

Difficile distinguere incidenti da sabotaggi

Il problema è che è difficile distinguere gli incidenti dai sabotaggi. Come nel caso dei danni inflitti al gasdotto Balticonnector e a un cavo di comunicazione nelle vicinanze nel Golfo di Finlandia nell’ottobre 2023.

Le autorità regionali sospettavano il coinvolgimento della Newnew Polar Bear, una nave portacontainer di proprietà cinese che aveva precedentemente cambiato il suo equipaggio a Kaliningrad, un’enclave russa, e successivamente è arrivata ad Arkhangelsk senza la sua ancora.

Nove mesi dopo, le autorità finlandesi ritengono che sia stato probabilmente un incidente. Altre autorità occidentali continuano a sospettare dei russi.

Sotto la superficie

E non c’è da stupirsi. La Russia ha investito molto nelle capacità navali per il sabotaggio subacqueo, principalmente tramite GUGI, un’unità segreta che gestisce sottomarini in acque profonde e droni navali. “I russi sono più attivi in ​​questo ambito”, ha avvertito il capo dell’intelligence della NATO lo scorso anno. Un rapporto pubblicato a febbraio da Policy Exchange, un think-tank di Londra, sostiene che dal 2021 si sono verificati otto incidenti di taglio dei cavi “non attribuiti ma sospetti” nella regione euro-atlantica e più di 70 avvistamenti registrati pubblicamente di navi russe “che si comportavano in modo anomalo vicino a infrastrutture marittime critiche”.

Nel suo rapporto annuale pubblicato a febbraio, l’intelligence norvegese sostiene che la Russia ha anche mappato le infrastrutture critiche del petrolio e del gas del paese per anni. “Questa mappatura è ancora in corso, sia fisicamente che nel dominio digitale, e potrebbe diventare importante in una situazione di conflitto”.

Il problema non è limitato all’Europa

A febbraio, tre cavi sottomarini che attraversano il Mar Rosso sono stati danneggiati, interrompendo e tagliando Internet in tutta l’Africa orientale per più di tre mesi.

La causa è stata probabilmente un attacco missilistico alla Rubymar, una nave per fertilizzanti, da parte degli Houthi, un gruppo ribelle con sede nello Yemen che ha minacciato la spedizione in solidarietà con Hamas a Gaza. Quando la Rubymar fu abbandonato dal suo equipaggio e successivamente affondò, si ritiene che la sua ancora abbia trascinato il fondale marino e tagliato i cavi. A marzo, un’interruzione simile si è verificata in tutta l’Africa occidentale quando un altro sistema di cavi cruciale è stato reciso al largo della Costa d’Avorio, probabilmente a causa dell’attività sismica sul fondale marino.

Usa preoccupati dalla minaccia cinese a Taiwan

Gli strateghi americani sono anche preoccupati per una potenziale minaccia cinese ai cavi in ​​Asia. Taiwan, in particolare, dipende in modo estremo dai cavi sottomarini per le comunicazioni internazionali e ha un numero relativamente piccolo di terminali che li ricevono.

In una guerra, scrive Elsa Kania del CNAS (Center for a New American Security), un think-tank di Washington, l’Esercito popolare di liberazione cercherebbe di imporre un “blocco informativo” sull’isola. Il taglio dei cavi “sarebbe quasi certamente una componente di questa campagna”.

A febbraio 2023, una nave cargo e un peschereccio cinesi sono stati accusati di aver tagliato i due cavi che servivano Matsu, una remota isola di Taiwan, a sei giorni di distanza, interrompendo la loro connettività per oltre 50 giorni, sebbene non vi siano prove concrete di intenti. Tagliare i cavi può anche servire a scopi bellici più ampi. “Il modo migliore per abbattere la flotta di droni degli Stati Uniti, o persino indebolire il sistema di intelligence Five Eyes, che dipende enormemente dalla sorveglianza di Internet”, scrivono Richard Aldrich e Athina Karatzogianni, una coppia di storici dell’intelligence, “sarebbe attaccare i cavi sottomarini”.

I war game condotti dal CNAS nel 2021 hanno concluso che gli attacchi cinesi ai cavi “hanno generalmente portato alla perdita della connettività Internet terrestre a Taiwan, Giappone, Guam e Hawaii e hanno costretto queste isole a fare affidamento su una larghezza di banda inferiore e comunicazioni satellitari più vulnerabili”.

Al contrario, gli stessi giochi concludono……

