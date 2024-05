Google, Meta Platforms e altri hyperscalers americani possiedono gran parte dei cavi sottomarini di comunicazione e in molti casi si affidano a specialisti della manutenzione. Alcuni di questi sono di proprietà straniera, anche cinesi. Questo fatto sta sollevando preoccupazione fra le autorità statunitensi.

Lo scrive il Wall Street Journal, aggiungendo che le autorità stanno privatamente inviando un warning agli operatori Tlc: i cavi sottomarini che trasportano il traffico Internet attraverso l’Oceano Pacifico potrebbero essere vulnerabili alle manomissioni da parte delle navi cinesi di riparazione.

Le preoccupazioni Usa

Funzionari del Dipartimento di Stato hanno affermato che una società cinese controllata dallo Stato che aiuta a riparare i cavi internazionali, la S.B. Submarine Systems, pare nascondesse la posizione delle sue navi ai servizi di localizzazione radio e satellitare. Un fatto sospetto che secondo i funzionari e altri aveva una facile spiegazione.

Big come Google e Meta Platforms detengono gran parte dei cavi sottomarini, ma per la manutenzione si affidano a società specializzate, anche straniere, che secondo le autorità potrebbero in qualche modo mettere in pericolo la sicurezza di dati commerciali e militari.

Navi di riparazione soltanto un tassello

L’attenzione dell’amministrazione Biden sulle navi da riparazione fa parte di uno sforzo ad ampio raggio per affrontare le attività marittime della Cina nel Pacifico occidentale. Negli ultimi decenni Pechino ha adottato misure per contrastare la potenza militare degli Stati Uniti nella regione, spesso cercando modi per ostacolare le comunicazioni del Pentagono e altri vantaggi tecnologici in caso di scontro su Taiwan o altro punto critico, dicono i funzionari.

Funzionari statunitensi hanno espresso alle aziende, tra cui Google e Meta, le loro preoccupazioni sul fatto che le società cinesi possano minacciare la sicurezza dei cavi di proprietà degli Stati Uniti, ha detto una persona a conoscenza del briefing. In alcuni casi, le conversazioni hanno incluso discussioni su S.B. Submarine Systems.

Sicurezza legata a doppio filo alla manutenzione

E’ chiaro che la sicurezza dei cavi è legata a doppio filo con quella di chi ne cura la manutenzione.

La sicurezza dei cavi sottomarini “è radicata nella capacità di entità fidate di costruirli, mantenerli e ripararli” in modo trasparente e sicuro”, ha affermato il Consiglio di sicurezza nazionale in una nota, sottolineando che il tracciamento satellitare delle navi “è una di queste misure a sostegno del monitoraggio e della sicurezza delle navi.”

Centinaia di migliaia di chilometri di cavi sottomarini in fibra ottica trasportano quasi tutto il traffico Internet internazionale del mondo. Decine di linee solcano il fondale dell’Oceano Pacifico, trasportando dati tra le Americhe, l’Asia e molte catene di isole.