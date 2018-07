I big data e gli effetti su privacy, trasparenza e iniziativa economica

Di Maria Orefice

Aracne editrice

Data di pubblicazione: luglio 2018

ISBN: 978-88-255-1655-5

Pagine: 300

Prezzo: € 16,00

Le nuove forme di diffusione e comunicazione del pensiero, nutrite dall’ampiezza, dall’eterogeneità e dall’interconnessione di quantità crescenti di informazioni, impongono una rielaborazione delle tradizionali categorie giuridiche con le quali gli operatori del diritto sono abituati a interagire. L’autrice esamina le implicazioni dei Big Data, dopo averne proposto una definizione giuridica, sui seguenti profili costituzionali: l’imperativo della trasparenza, che si declina nell’apertura dei dati al pubblico; il diritto fondamentale alla privacy, con attenzione al Regolamento Europeo 2016/679/UE; il diritto di iniziativa economica. In conclusione viene tracciata una proposta regolatoria che vede convergere, su fronti diversi, le esigenze di apertura, per motivi di trasparenza e sfruttamento economico, con quelle di protezione dei dati personali a tutela della privacy e delle libertà.

Maria Orefice è un’avvocata iscritta all’Ordine degli Avvocati di Avellino. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con una tesi sulle nuove frontiere della privacy in internet, con particolare attenzione alla regolazione europea sulla protezione dei dati e al movimento non discriminatorio dei Big Data. Ha lavorato con l’Autorità italiana per le Garanzie nelle Comunicazioni, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, il Centro di Ricerca Europeo sui Media per l’E–Society (ERMES). Attualmente lavora come consulente in materia di protezione dei dati e della privacy. Ha pubblicato saggi in riviste scientifiche nazionali, come Gli open data tra principio e azione: lo stato di avanzamento, in « Forum dei Quaderni Costituzionali », 25 maggio 2015 e Big data. Regole e concorrenza, in « Politica del Diritto », 4/2016.