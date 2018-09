I 15 smartphone che emettono onde elettromagnetiche più forti

Ieri su Key4biz abbiamo parlato di una nuova generazione di telefoni cellulari, i Light Phone, minimal e con pochissime funzioni, adatti per quelle persone che ogni tanto vogliono sconnettersi dai device mobili e non sviluppare la Nomofobia, la paura incontrollata di rimanere sconnessi dal proprio smartphone.

Oggi parleremo di un altro aspetto che riguarda i telefoni di nuova generazione, ovvero le radiazioni emesse dai telefonini (che vengono misurate in SAR – Specific Absorption Rate) e sui pericoli che queste possono avere sulla salute umana. I nostri smartphone emettono radiazioni elettromagnetiche, come quelle di router Wi-Fi, sensori radar e forni microonde, il SAR è un numero che misura la velocità con cui l’energia viene assorbita dal corpo umano quando viene esposta alle onde radio.

Al momento sono state eseguite diverse ricerche per capire quanto le radiazioni degli smartphone influiscano sul corpo umano, ma ancora non ci sono dei riscontri ufficiali e pienamente affidabili e riconosciuti universalmente. Ma Forbes ha reso pubblica una classifica elaborata da Statista circa gli smartphone presumibilmente più dannosi per la nostra salute. Tra le sorprese troviamo la presenza di Apple con iPhone 7 e 8, la presenza massiccia di Huawei e la totale assenza dei device Samsung.

La classifica degli smartphone più pericolosi:

Xiaomi Mi A1: 1,75W OnePlus ST: 1,68W Huawei Mate 9: 1,64W Nokia Lumia 630: 1,51W Huawei P9 Plus: 1,48W Huawei GX8: 1,44W Huawei P9: 1,43W Huawei Nova Plus: 1,41W OnePlus 5: 1,39W Huawei P9 Lite: 1,38W iPhone 7: 1,38W Sony Xperia XZ1 Compact: 1,36W iPhone 8: 1,32W ZTE Axon 7 Mini: 1,29W iPhone 7 Plus: 1,24W

Per evitare che l’organismo possa assorbire le radiazioni dello smartphone esistono diversi consigli utili da seguire. Se siete già in possesso di un telefono presente all’interno della classifica, sicuramente il migliore è quello di non avvicinare troppo il dispositivo al proprio cervello e per evitarlo, sarebbe bene utilizzare degli auricolari tradizionali, evitando quindi anche gli auricolari Bluetooth. In caso contrario è consigliabile comprare uno smartphone che non superi i valori SAR limite imposti dall’Europa e sopra elencati.