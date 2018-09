Il cellulare del futuro? Quello che ti fa solo telefonare

Internet può diventare una malattia e la dipendenza dal cellulare è ormai conclamata. Si chiama Nomofobia, un termine di recente introduzione (nomophobia nel mondo anglosassone) e designa la paura incontrollata di rimanere sconnessi dal contatto con la rete di telefonia mobile.

Molto probabilmente anche voi (me compreso) appartenete al club dei “maniaci del cellulare” che vivono sempre abbracciati al loro telefono, spesso si addormentano con lui e appena aprono gli occhi la prima cosa che fanno è controllare eventuali messaggi o mail.

Per questo, con la conseguente diffusione di questa fobia, una startup ha ideato un nuovo tipo di telefono cellulare, minimal e con pochissime funzioni, da usare magari in vacanza o nei weekend, al posto del proprio smartphone. Si chiama Light Phone e permette di salvare al massimo nove numeri telefonici, uno per ogni tasto dall’1 al 9. C’è un solo pulsante per bloccarlo e sbloccarlo, e uno per accenderlo e spegnerlo. Il telefono funziona con una nano SIM, ha una presa micro USB ed è dotato di uno schermo touch.

Dopo che in un anno ne sono stati venduti più di 10mila modelli in oltre 50 paesi l’azienda lancerà in commercio nel 2019 il nuovo modello, che avrà qualche funzione in più: Il light Phone II, sarà dotato di tecnologia 4G, GPS con la possibilità di collegarsi alle reti WiFi. Al momento il costo stimato è circa 300 dollari, ma potrebbe aumentare e non importa quanto dato il successo ottenuto dall’azienda su Kickstarter – la piattaforma di finanziamenti dal basso – che ha raccolto quasi due milioni di dollari, il 600 per cento rispetto al minimo richiesto dalla società, per finanziare il secondo modello della serie.

Spot del Light Phone II:

Insomma, un vero tuffo nel passato tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, quando si dedicava al telefono solo il tempo necessario a una telefonata o a scrivere qualche messaggio testuale. Per chi è interessato a disintossicarsi dal digitale, sembra la scelta obbligata.