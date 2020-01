Huawei Y6s, smartphone low cost con intelligenza artificiale

Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

È possibile avere i vantaggi dell’intelligenza artificiale, ormai punto di forza delle fotocamere degli smartphone, anche sui dispositivi economici?

Il lancio ufficiale del nuovo Huawei Y6s risponde positivamente a questa domanda: non si tratta, ovviamente, di un prodotto dall’effetto “wow”, ma è senza dubbio un passo in avanti rispetto all’Y6 del 2019 e offre tanta tecnologia ad un costo ridotto.

Huawei Y6s: fotocamera

Partiamo proprio dalla fotocamera, uno dei punti centrali di questo telefono: sul posteriore troviamo un sensore unico da 13 Megapixel, con apertura ƒ/1.8, autofocus e flash. Grazie all’intelligenza artificiale riesce ad adattarsi ad ogni tipo di scenario, soggetto e composizione e aiuta l’utente a trovare la luminosità e le tonalità di colori migliori. Molto buona anche la resa in situazioni con poca luce. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, invece, è presente una 8 Megapixel. Sul sito ufficiale non viene ancora specificata la risoluzione massima della registrazione video.

Display

Ma il Huawei Y6s può contare anche su un design piacevole e moderno, grazie anche all’ampio display LCD IPS da oltre 6 pollici, con notch a goccia (1560 x 720 pixel e 283 PPI), che occupa quasi tutta la parte frontale dello smartphone.

Audio esterno

Un’altra caratteristica che farà sicuramente gola ai più giovani o a chi ascolta spesso musica dal telefono è la presenza di un potente speaker esterno “Super Linear”, in grado di settare automaticamente le equalizzazioni a seconda del brano che si sta ascoltando, offrendo inoltre un’uscita abbastanza potente.

Connettività e reti

Sul comparto connettività il Huawei Y6s può contare su Wifi (2,4 GHz), Wifi direct, Bluetooth 4.2, GPS/A-GPS/GlONASS e sul 4G. Dovrebbe essere disponibile anche una variante con supporto NFC. Non manca nemmeno l’ingresso jack da 3,5 mm per le cuffie, un’ottima notizia per coloro che non vogliono rinunciare a questa comodità. Singolare la scelta di “rispolverare” la microUSB 2.0, con lo svantaggio di avere una ricarica più lenta rispetto alla maggior parte dei telefoni attualmente in commercio.

Processore, RAM e memoria

Il processore è un octa-core MTK MT6765, in grado di spingere al meglio Android 9 (e l’interfaccia 9.1), anche nell’utilizzo ludico, ma senza esagerare. La RAM si attesta a 3 GB, mentre lo spazio di archiviazione è di 32 o 64 GB, a seconda della variante scelta. In entrambi i casi è possibile espandere la memoria interna con una microSD, fino ad una capacità massima di 512 GB.

La batteria da ben 3020 mAh garantisce ampiamente un’autonomia di una giornata di utilizzo medio, grazie anche all’ottimo lavoro di ottimizzazione software. Come accennato precedentemente, però, ci si dovrà armare di pazienza per poter ricaricare il telefono: saranno necessarie circa 3 ore per un ciclo completo (0-100).

Altre specifiche

Tra le altre caratteristiche degne di nota vi segnaliamo la presenza di un sensore di impronte digitali posto sul retro, del riconoscimento facciale e dei servizi di Google preinstallati. Nella confezione, oltre ai cavi di ricarica e alla documentazione, troverete anche una cover protettiva e una pellicola per lo schermo.

Huawei Y6s: prezzo e lancio

Insomma, il Huawei Y6s sembrerebbe un telefono rivolto ad una fascia di giovanissimi, ma anche a coloro che non vogliono spendere troppo e non vogliono rinunciare ad una scheda tecnica tutto sommato completa. Il dispositivo potrà essere acquistato a partire dalla prossima settimana ad un prezzo ufficiale di 149,90 euro, anche in Italia. Le colorazioni disponibili sono due: Starry Black (nero) e Orchid Blue (Blu).

Sarà disponibile non soltanto nei principali canali online di ecommerce, ma anche nelle più importanti catene fisiche di negozi di elettronica e negli store Huawei. È possibile che gli operatori telefonici includano il dispositivo sui propri listini per lanciare delle interessanti tariffe con smartphone Huawei incluso: attendiamo di saperne di più tra qualche giorno.