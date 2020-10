Huawei Freebuds Pro: le nuove cuffie Wireless con cancellazione rumore

Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Tra le novità arrivate in autunno sul listino prodotti Huawei vogliamo segnalarvi questa settimana le nuovissime cuffie Wireless FreeBuds Pro: ovviamente per “Wireless” non ci riferiamo a tariffe Internet o connessioni senza fili, bensì al fatto che questi auricolari non hanno fili e utilizzano la connessione Bluetooth per poter comunicare con lo smartphone.

Sono accessori che negli ultimi anni hanno riscosso un grande successo, soprattutto a seguito dell’abbandono da parte di importanti case produttrici di smartphone del jack per le cuffie. Apple ha fatto da apripista a livello globale, per dare poi spazio alle ottime Airpods, ma la concorrenza si è fatta subito particolarmente agguerrita. E, come vedremo nelle prossime righe, i nuovi auricolari Huawei non sono da meno.

Cancellazione rumore e modalità Aware

Una delle caratteristiche delle nuove Freebuds Pro è la cancellazione del rumore, feature ormai immancabile su auricolari di questo tipo: grazie a questo sistema software, quindi, è possibile ridurre il rumore dall’esterno e dall’interno, a seconda delle situazioni in cui ci si trova. Interessante anche la modalità “Aware”, che permette di sentire la voce di chi ci sta intorno.

Per quanto riguarda la qualità del suono, non abbiamo ancora molte recensioni in merito ma, stando alle dichiarazioni della società, è di ottimo livello e “coinvolgente”.

Connettività e controlli touch

Le Freebuds Pro sfruttano il Bluetooth 5.2 per collegarsi al telefono o ad altri dispositivi compatibili, anche su due contemporaneamente. La superficie delle cuffie supporta diversi comandi touch e gestures per scorrere tra i brani, abbassare o alzare il volume, rispondere alle telefonate, etc.

Dimensioni, peso e batteria

Le dimensioni e il peso sono abbastanza contenuti: 26 x 29,6 x 21,7 mm per poco più di 6 grammi. Una volta utilizzate, le cuffie potranno essere riposte nella custodia di ricarica, così da essere sempre pronte ad ogni occasione. La batteria integrata su ogni auricolare è da 55 mAh, mentre la custodia integra un modulo da 580 mAh.

Durata della batteria e della ricarica

Ma passiamo ora all’autonomia dei nuovi auricolari Huawei: quanto dura la batteria? Ecco i dati ufficiali dell’azienda:

riproduzione musicale: 4 ore (con cancellazione del rumore attiva) o 7 ore (senza cancellazione del rumore);

telefonate: 2,5 ore (con cancellazione del rumore attiva) o 3 ore (senza cancellazione del rumore).

Le prestazioni, quindi, sono abbastanza in linea con i prodotti più blasonati del mercato. Per quanto riguarda i tempi di ricarica, sono necessari circa 40 minuti per gli auricolari e 1 ora per la custodia di ricarica. Se si preferisce la ricarica Wireless della custodia, il processo di caricamento sarà decisamente più lento.

Compatibilità

Le Freebuds Pro sono compatibili con tutti i dispositivi Android e iOS ma, ovviamente, daranno il meglio di sé in associazione con i dispositivi Huawei, estendendo al massimo le funzionalità (ad esempio la possibilità di sfruttare il sistema di riconoscimento dell’indossaggio).

Prezzo e promozione

Veniamo ora al prezzo e alla promozione lancio: gli auricolari sono già acquistabili a 179 euro, nelle colorazioni Carbon Black, Silver Frost e Ceramic White. Grazie all’offerta lancio gli acquirenti riceveranno in omaggio un abbonamento di 6 mesi al servizio di streaming Huawei Music e un braccialetto Smart Huawei Band 4 Pro (valore di mercato di circa 60 euro).

Acquistandolo direttamente dallo shop ufficiale di Huawei la spedizione è gratuita e si riceverà uno sconto immediato di 20 euro ogni 300 euro di spesa.