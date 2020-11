Honor Band 6: la smartband diventa un quasi smartwatch

Non è ancora stato annunciato il suo arrivo in Europa, anche se online è già possibile acquistarlo attraverso noti canali di e-commerce.

È stata sicuramente una delle smartband low cost più apprezzata nei mesi scorsi per l’ottimo rapporto qualità prezzo, ma è già tempo per il successore: l’Honor Band 5 lascia già spazio al suo successore, facendo un passo ulteriore verso un design che ricorda molto di più uno smartwatch che un braccialetto per il fitness.

Le immagini in questo articolo sono chiare e dimostrano come il brand fondato da Huawei abbia intenzione di fare sempre più sul serio in questo particolare mercato: l’Honor Band 6, dal punto di vista estetico, sembra quasi un “clone” dell’Honor Watch ES, smartwatch dello stesso gruppo asiatico. Il display diventa più ampio, il cinturino più largo, proprio come un orologio.

Caratteristiche del nuovo Honor Band 6

E per quanto riguarda le funzionalità? Ovviamente le differenze rispetto al Watch ES ci sono eccome, ma l’Honor Band 6 ha tutte le carte in regola per bissare il successo del predecessore. Ecco le principali caratteristiche:

display AMOLED da 1,47 pollici, con un’ottima visibilità sotto la luce del sole;

connettività Bluetooth (non ha lo slot per le sim e non è possibile sfruttare direttamente sulla band le offerte Internet mobile: tutto passa tramite il collegamento con lo smartphone);

certificazione 5ATM (con impermeabilità fino a 50 metri di profondità)

funzioni notifiche, reminders, messaggi, chiamate in arrivo, meteo, etc…;

controllo della musica;

controllo remoto della fotocamera;

riconoscimento automatico dell’attività fisica;

monitoraggio dellla frequenza cardiaca;

monitoraggio dell’ossigenazione del sangue (SpO2);

monitoraggio del ciclo mestruale;

monitoraggio del sonno;

misurazione dei livelli di stress;

NFC (a seconda del modello);

batteria che permette un’autonomia di circa 10-14 giorni, in base alla tipologia di utilizzo. È presente un sistema magnetico per la ricarica e la carica del dispositivo è molto rapida (sono sufficienti circa 5 minuti per 2 giorni di autonomia).

Come il modello precedente, inoltre, si potranno modificare i quadranti, scaricandone di nuovi, per personalizzare il dispositivo in base alle proprie preferenze.

Prezzo e data di lancio

Attualmente il wearable di casa Honor è stato rilasciato in Cina a prezzi davvero interessanti: 249 yuan (circa 32 euro) per la versione senza NFC e 289 yuan (37 euro circa) per la variante provvista di tale connettività. Diverse le colorazioni disponibili: dovrebbero essere nero, grigio, rosa e bianco.

Non è ancora stato annunciato il suo arrivo in Europa, anche se online è già possibile acquistarlo attraverso noti canali di e-commerce.

Differenze con l’Honor Watch ES

Se conoscete già l’Honor Watch ES vi starete chiedendo perché acquistare questo prodotto, anziché l’Honor Band 6, tenendo conto dell’enorme differenza di prezzo (il Watch ES, infatti, ha un costo di circa 90 euro). In realtà questo prodotto è decisamente più completo e avanzato della smartband low cost, nonostante la somiglianza estetica e tecnica. Con il Watch ES, infatti, avrete:

un display leggermente più ampio;

95 modalità di allenamento (contro una decina circa dell’Honor Band 6);

un virtual coach animato che vi mostra come effettuare gli esercizi;

precisione maggiore sul monitoraggio dell’attività fisica;

processore più avanzato.

Insomma, se siete persone più esigenti sul versante fitness e state cercando un’esperienza completa, il Watch ES è senza dubbio la scelta migliore. Se, invece, volete spendere poco per avere una smartband di buona qualità, bella esteticamente e con tante funzionalità, attendete l’arrivo dell’Honor Band 6 in Italia oppure acquistatelo online.