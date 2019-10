Honor Band 5: smart band low cost complete a meno di 30 euro

Uno dei braccialetti smart economici più completi in commercio, anche rispetto alle alternative più apprezzate e conosciute sul mercato. Non ha bisogno di una connessione dati, sfrutta la rete bluetooth.

È arrivata da qualche settimana anche in Italia la smartband targata Honor: stiamo parlando di Band 5, un prodotto che ha come obiettivo non troppo velato il primato tra gli wearable di fascia economica, sfidando l’ormai noto e vendutissimo Xiaomi Mi Band 4. Il dispositivo, come vedremo, ha tutte le carte in regola per poter riuscire ad ottenere il successo sperato, grazie soprattutto ad un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Prima di cominciare, però, c’è da fare un appunto, soprattutto a chi non conosce questo tipo di dispositivo: il Huawei Honor Band 5, come la maggior parte dei prodotti simili, non ha bisogno di una connessione dati per poter funzionare: non è importante, quindi, avere delle tariffe smartphone con Internet compreso sulla vostra sim. Il braccialetto smart, infatti, sfrutta la rete Bluetooth (5.0) per potersi interfacciare con l’app Huawei Health e scaricare i dati raccolti durante le sessioni di allenamento o qualsiasi movimento fisico.

Caratteristiche principali dell’Honor Band 5

Ma andiamo a fondo nelle specifiche del Band 5 e scopriamo quali sono le principali caratteristiche del bracciale:

dimensioni di 43 mm x 17,2 mm x 11,5 mm;

peso di 23 grammi;

display AMOLED touch a colori da 0,95 pollici, con una risoluzione di 240 x 120 pixel e una buona visibilità anche sotto la luce del sole;

cinturino in silicone;

sensore per il battito cardiaco;

accelerometro e giroscopio;

misurazione della saturazione dell’ossigeno (funzionalità introdotta con l’aggiornamento di fine settembre);

monitoraggio del sonno (con analisi sulle fasi e consigli su come migliorarne la qualità);

possibilità di tenere traccia delle attività in base al tipo di allenamento (camminata, bici, ellittica, nuoto, corsa, vogatore, etc…);

StopWatch, sveglia e timer integrati;

Whatch Faces intercambiabili e installabili direttamente dall’app Health;

funzione “Trova il mio dispositivo”;

batteria da 100 mAh, che si ricarica completamente nel giro di un’ora o poco più. L’autonomia dichiarata è di circa 14 giorni con un utilizzo base;

resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità.

Design

Il design è abbastanza simile a quello di altri smart band di questa fascia in commercio. Rispetto al Mi Band 4, lo smart band Honor ha delle forme meno tondeggianti ed è provvisto di un pulsante posto sotto il mini schermo. Scelte forse un po’ meno eleganti del competitor, ma che non rendono comunque il dispositivo così brutto o spiacevole da guardare. Le colorazioni disponibili sono tre: Midnight Navy (blu), Coral (rosa) e Meteorite Black (nero).

Come il Mi Band, non è provvisto di GPS, ma potrà comunque lavorare in abbinamento a quello dello smartphone per avere anche una traccia “geografica” degli spostamenti effettuati durante la giornata.

App Android più completa

L’app Health di Huawei su piattaforma Android offre agli utenti possessori di Honor Band 5 la possibilità di personalizzare lo smart band con dei nuovi quadranti e di gestire in modo più completo tutta quella parte dedicata alle notifiche. Sulla versione iOS, almeno per ora, non è possibile, ma alcune delle features ancora assenti potrebbero arrivare in un secondo momento, con un aggiornamento del software per la versione presente nell’App Store della Mela.

Disponibilità e prezzo

Insomma, l’Honor Band 5 è senza dubbio uno dei braccialetti smart economici più completi in commercio, anche rispetto alle alternative più apprezzate e conosciute sul mercato. Il prezzo? Poco meno di 25 euro, addirittura più basso dello Xiaomi Mi Band 4 (che, lo ricordiamo, si aggira attorno ai 30 euro). In realtà la cifra spesso non include i costi di spedizione (a seconda del venditore o del canale di e-commerce scelto per l’acquisto), quindi la spesa potrebbe essere simile.

Chi è interessato ad avere questa smart band non avrà problemi a trovarla online: su Amazon, Ebay e su altri Web stores troverete diverse proposte e offerte interessanti relative al braccialetto intelligente del colosso asiatico.