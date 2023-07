Per la quinta volta i piloti della Formula E tornano a Roma per sfidarsi in uno dei circuiti più lunghi ed iconici della manifestazione. Tutte le informazioni sugli eventi, le gare e la viabilità dell’Eur nei due giorni dell’Hankook Roma E-Prix 2023.

Le monoposto elettriche più veloci al mondo a Roma

La Formula E torna a Roma per l’Hankook E-Prix 2023 dei giorni 15 e 16 luglio, per la penultima tappa del campionato mondiale delle monoposto elettriche.

Si tratta di uno dei circuiti cittadini più lunghi della manifestazione: 3,3 km per 19 giri complessivi. Ma non solo, perché le sfide poste dal tracciato ai piloti sono numerose, per via delle ondulazioni, dei dislivelli, delle superfici irregolari e dei salti.

Una pista quindi molto tecnica e veloce, per via dei lunghi tratti rettilinei, che garantiranno al pubblico sugli spalti e da casa, divertimento, emozioni e sorprese, per una competizione sempre più seguita dagli appassionati dell’elettrico ad alte prestazioni.

Da quando ha fatto il suo debutto sul terreno del Parco Olimpico di Pechino nel 2014, la Formula E è cresciuta fino a diventare un marchio di intrattenimento globale, attirando una griglia piena dei migliori piloti e team in circolazione.

Tutti gli eventi che accompagneranno le gare di Roma

Giunta alla sua nona stagione, la Formula E conta 22 piloti suddivisi in 11 squadre che rappresentano marchi come Maserati, Jaguar e Porsche.

L’ePrix di Roma offrirà inoltre ai cittadini diversi momenti di incontro ed intrattenimento. Prima della gara di sabato, il DJ internazionale Jonas Blue, accompagnerà l’arrivo del pubblico con un live set direttamente dal Podio del Rome E-Prix, dalle 13:20 alle 14:05.

Per chi avrà il biglietto di ingresso alle tribune, inoltre, c’è anche la possibilità, prima della gara, di dare un’occhiata ai box auto durante la Pit Lane Walk, con sessione autografi da parte dei piloti.

Sarò infine possibile passeggiare, correre o anche ballare, lungo tutto il tracciato tramite i Locals on Track, con meeting point ad ogni curva.

Bolidi elettrici che sfrecciano oltre i 300 km/h

La prima generazione di E-Racer aveva una potenza massima di 200 kW (circa 270 cavalli), sufficiente per una velocità massima di 225 km/h, mentre l’ultima generazione di racer, la Gen3 può oggi vantare una potenza di ben 350 kW (circa 470 cavalli) e una velocità massima di 322 km/h. In altre parole, le Gen3 sono più potenti del 75% rispetto alle loro progenitrici Gen1. Sono molti i progressi compiuti dalla categoria in soli 8 anni, e sicuramente ne arriveranno altri.

La Formula E ha cambiato il suo modello per la nona stagione del campionato E-Prix. In precedenza la durata delle gare era di 45 minuti, durante i quali i piloti riuscivano a completare tra i 33 e i 46 giri per ogni gara. A partire dal 2023, la durata della gara di Formula E sarà determinata dal tempo impiegato dai concorrenti per completare 33 giri.

Come cambia la viabilità all’Eur e strade limitrofe

Nei giorni precedenti e successivi alla gara, il quartiere sarà interessato da un programma di lavorazioni per il montaggio e smontaggio del circuito, che comporteranno alcune modifiche dei percorsi delle linee bus, della circolazione e della sosta.

Nei giorni di chiusura del circuito e di svolgimento della gara il tratto EUR di v. C. Colombo sarà chiuso al traffico.

Le informazioni sempre aggiornate sui cambiamenti della viabilità delle strade dell’Eur prima, durante e dopo la due giorni dell’E-Pri della Capitale.