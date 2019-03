Guida alla nuova Privacy

Di Elisabeta Cocolos, Monica Mandico, Giuseppe Miceli

L’Opera si propone come uno strumento di consultazione completo a beneficio dei soggetti coinvolti nell’attuazione della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, c.d. “GDPR”, e normativa italiana).

Sono illustrati i capisaldi del nuovo quadro normativo, dal principio di accountability alla “protezione dei dati fin dalla progettazione” (privacy by design) e “per impostazione predefinita” (privacy by default), alla rilevanza data ai rischi che il trattamento può comportare (risk based approach).

Segue la dettagliata esposizione di ruoli e funzioni delle figure professionali, con attenzione particolare al responsabile della protezione dei dati (RPD, o più frequentemente Data Protection Officer-DPO).

Dal punto di vista operativo, il libro offre un riepilogo esauriente degli adempimenti: l’informativa; la raccolta del consenso e le circostanze della sua revoca; la privacy policy; le situazioni in cui è obbligatoria la nomina del DPO/RPD; la tenuta dei registri dei trattamenti.

L’analisi si estende alla profilazione online e alla connessa elaborazione automatizzata, alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (o DPIA, Data Protection Impact Assessment), nonché a cosa fare in caso di violazione della riservatezza (data breach).

L’appendice offre strumenti pratici per gli operatori, tra cui: un glossario di carattere giuridico e tecnico-informatico; il quadro sanzionatorio; la tabella riepilogativa degli adempimenti a carico del titolare del trattamento; una ricca selezione di modulistica riutilizzabile; un esempio di analisi tecnica del rischio per testare la sicurezza delle infrastrutture di protezione (a cura del Dott. Michele Amadori).

Giuseppe Miceli. Docente di business intelligence al Master data analyst di Unicusano, cultore della materia in Diritto Commerciale e Diritto Industriale presso l’Università di Camerino, docente esperto in materia di diritto del lavoro, diritto penale, diritto tributario e antiriciclaggio.

Monica Mandico. Consulente in tema di protezione dei dati personali, DPO per aziende ed enti pubblici e privati, docente in tema di privacy, data security, antiriciclaggio.

Elisabeta Cocolos. DPO e consulente privacy, con Master in criminologia, scienze forensi, politiche di sicurezza nella società contemporanea.