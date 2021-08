Il Garante non può che confermare la norma ed evidenzia quella del verificatore è una mera facoltà (“su richiesta”) di chiedere, contestualmente, il documento d'identità al possessore del Green Pass. Non c'è l'obbligo di farlo.

Il caos sui controlli dei Green Pass con o senza documento d’identità è tutto racchiuso nella parola “a richiesta” contenuta nel Dpcm del 17 giugno. In virtù di questo decreto del presidente del consiglio dei ministri, oggi il Garante Privacy, in risposta a un quesito del consigliere della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, ha confermato quanto contenuto nella norma. Scrive l’Autorità: “… è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti autorizzati, dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità”.

Green Pass, non c’è l’obbligo dei verificatori di chiedere i documenti d’identità

Dunque, il Garante non può che confermare la norma ed evidenzia quella del verificatore è una mera facoltà (“su richiesta”) di chiedere, contestualmente, il documento d’identità al possessore del Green Pass. Non c’è l’obbligo di farlo.

“Hanno perfettamente ragione le associazioni di commercianti ed esercenti quando affermano che un ristoratore non ha alcun obbligo e titolarità di identificare i propri clienti esigendo l’esibizione dei documenti di identita’, quantomeno nell’ordinamento giuridico italiano”. Con questa ragione l’assessore della regione Piemonte agli Affari Legali Maurizio Marrone (FdI) ha presentato il quesito formale al Garante.

“Nessuna sanzione e misura repressiva finché non verrà fatta chiarezza dall’Autorita’ preposta alla tutela dei dati personali“, ha aveva aggiunto Marrone.

Ora il Garante si è espresso. Ma a dover risolvere il pasticcio dei controlli sul Green Pass con o senza carta d’identità dovrà essere l’imminente, si spera, circolare del Viminale. Da dove sta nascendo il caos. Nel frattempo, è iniziato il raggiro: il Green Pass viene prestato via whatsapp. Basta averne uno valido per accedere nei luoghi in cui è obbligatorio in attesa dei controlli a campione delle forze di polizia o pubblici ufficiali.

